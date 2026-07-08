Власти курортного городка Варенна на берегу озера Комо решили бороться с последствиями массового туризма. Теперь отдыхающим, которые разгуливают по улицам с голым торсом или в пляжной одежде, грозит штраф до 200 евро.

Любителям гулять по курортным улицам в купальниках или с обнаженным торсом лучше выбрать другое место для отдыха. Власти живописного рыбацкого городка Варенна, расположенного на берегу озера Комо в Италии, ввели новые правила поведения для туристов. Отныне за появление в общественных местах в пляжном виде нарушителям грозит штраф от 50 до 200 евро, передает NOS.

Мэр Варенны Мауро Манцони признал, что подобные меры могут показаться слишком строгими, однако, по его словам, другого выхода у муниципалитета не осталось.

«Варенна — прекрасный город, и мы гордимся тем, что ежегодно принимаем сотни тысяч туристов со всего мира. Но качество жизни наших жителей не должно становиться жертвой массового туризма», — заявил он местным СМИ.

Жители устали от полуголых туристов

В старинной Варенне проживает всего около 650 человек. Узкие улочки и плотная историческая застройка делают поток отдыхающих особенно заметным, а привычка некоторых туристов гулять по городу в купальниках или с голым торсом давно вызывала раздражение у местных жителей.

Один из владельцев магазинов поддержал новые правила.

«На пляже можно одеваться как угодно. Но если вы идете по улицам, заходите в магазины, рестораны, церковь или на площадь, стоит одеться соответствующим образом», — отметил он.

Другие жители также считают, что подобные ограничения давно назрели, главное — чтобы их действительно соблюдали.

Ограничения коснулись и экскурсионных групп

Запрет на прогулки в пляжной одежде — не единственная мера. Власти также ограничили размер туристических групп: теперь в них может быть не более 25 человек. Кроме того, экскурсоводам запрещено использовать переносные громкоговорители, а группам — перекрывать узкие улочки исторического центра.

По словам мэра, все эти меры направлены на то, чтобы вернуть Варенне спокойствие и сделать сосуществование местных жителей и многочисленных туристов более комфортным.

Варенна стала еще одним европейским туристическим центром, который пытается найти баланс между популярностью у путешественников и комфортной жизнью местных жителей. Власти надеются, что новые правила помогут сохранить атмосферу исторического городка, не отпугнув при этом туристов.