Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила, что Европу ожидает новая волна экстремальной жары, которая может привести к росту смертности. Организация призывает страны срочно усилить меры защиты населения, особенно наиболее уязвимых групп.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о новой волне экстремальной жары, которая накроет Европу в ближайшие дни. По оценке специалистов, впереди могут быть «еще более смертоносные недели», если власти не примут дополнительных мер для защиты населения.

По прогнозам синоптиков, уже на этой неделе температура воздуха в Португалии и на юге Испании может достигнуть 43 градусов.

Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге заявил, что одной из главных проблем остается недостаточная готовность многих стран к подобным погодным явлениям.

«Самый тревожный факт заключается в том, что даже половина государств Европейского региона до сих пор не имеет национального плана действий по защите здоровья населения во время аномальной жары», — отметил он.

По словам Клюге, многие жители не осознают, что находятся в группе риска, даже когда власти объявляют максимальный уровень погодной опасности.

Эксперты ВОЗ также призвали увеличить количество общественных пунктов охлаждения и лучше информировать людей об их расположении, особенно бездомных и других социально уязвимых граждан.

Еще одной проблемой организация называет задержки с официальным объявлением режима чрезвычайной жары в ряде стран. Это может замедлить принятие необходимых мер и увеличить нагрузку на систему здравоохранения.

Особую тревогу у специалистов вызывает положение жителей домов престарелых, бездомных и одиноких пожилых людей, которые зачастую остаются без необходимой помощи во время экстремально высоких температур.

ВОЗ напоминает, что аномальная жара остается одним из самых опасных природных факторов для здоровья человека. Своевременное предупреждение, доступ к охлаждаемым помещениям и особое внимание к людям из групп риска могут существенно снизить число тяжелых последствий и спасти жизни.