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Воздушной полиции в странах Балтии больше не будет 0 65

В мире
Дата публикации: 08.07.2026
BNS
Изображение к статье: F-35 на аэродроме

НАТО преобразует миссию воздушной полиции в странах Балтии в миссию противовоздушной обороны (ПВО), подтвердил в среду президент Литвы Гитанас Науседа, участвующий в саммите НАТО в Анкаре.

"Одним из ключевых результатов этого саммита является то, что миссия воздушной полиции НАТО преобразуется в миссию ПВО НАТО. Это существенно улучшит возможности противовоздушной обороны Литвы", - заявил Науседа.

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил изданию "Postimees", что обычный человек не заметит больших изменений.

"Главное отличие кроется в деталях, точнее, в полномочиях, предоставленных верховному главнокомандующему Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и пилотам. Разумеется, мы не можем вдаваться в детали, но теперь будет обеспечена большая гибкость и более короткое время реагирования", - отметил министр.

После начала войны России в Украине страны Балтии активно добивались трансформации миссии воздушной полиции альянса в миссию ПВО. Этот вопрос стал еще более актуальным в связи с участившимися залетами военных беспилотников в страны Балтии. Изначально официальные лица утверждали, что в страны Европейского союза попадают дезориентированные россиянами украинские дроны, однако в последнее время все чаще звучат мнения, что Россия намеренно направляет украинские беспилотники в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и Финляндию.

Дислоцированные в странах Балтии истребители НАТО в настоящее время сопровождают российские военные самолеты, летающие над Балтийским морем, и патрулируют границу альянса с Россией и Беларусью.

Миссия воздушной полиции НАТО в странах Балтии осуществляется из Литвы и Эстонии.

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#НАТО #Литва #Украина #дроны #Россия
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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