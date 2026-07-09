Суд распорядился взять под стражу сотрудника ГУР и экс-сотрудника СБУ, которых подозревают в убийстве Анастасии Березовской, разыскиваемой за покушение на бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако.

Суд в Киеве отправил под стражу подозреваемых в убийстве Анастасии Березовской, которую ранее объявили в международный розыск за покушение на убийство бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако. В четверг, 9 июля, военнослужащего Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Владислава Реута и бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Виталия Жиковича арестовали по решению Печерского районного суда украинской столицы на два месяца.

Судья Роман Новак удовлетворил ходатайство следователей Национальной полиции и прокуроров Офиса генерального прокурора, которые считают, что Реут и Жикович 3 июля убили и закопали тело Березовской в лесу в Бучанском районе.

Им инкриминируют умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц.

Сотрудник ГУР изменил показания: женщину застрелил сотрудник СБУ

Владислав Реут подробно пересказал события того дня. По его словам, Жикович, которого он знал как сотрудника СБУ, 3 июля попросил его вместе с ним встретить Березовскую на трассе Киев-Житомир и заранее подготовил пистолет. Реут утверждает, что еще до встречи с Березовской отговаривал Жиковича от замысла убить женщину, однако тот приказал отвести ее в лес, где затем застрелил.

Правоохранители задержали Реута 6 июля. Он сам показал им место убийства и захоронения Березовской, причем сначала взял вину на себя. Сейчас сотрудник ГУР уверяет, что оговорил себя, испугавшись угроз Жиковича.

Судебное заседание не пролило свет на причины убийства Березовской. Как предполагают в прокуратуре, оно может быть связано с тем, что ее разоблачили и объявили в международный розыск из-за покушения на Ермолаева. Реут лишь процитировал, как он утверждает, слова своего сообщника: "Или она, или мы".

Жикович отказался от показаний на заседании суда. Его адвокат Анатолий Иванов заявил журналистам о невиновности своего подзащитного. Он уверен, что речь идет о провокации со стороны России.

Что известно о покушении в Монако и убийстве Березовской

Покушение на семью подсанкционного бизнесмена-застройщика Вадима Ермолаева было совершено в Монако 29 июня. По данным СМИ, кроме Ермолаева, пострадали его спутница и 13-летний сын. Официальная информация о состоянии потерпевших отсутствует. По данным СМИ, пара находится в больнице в тяжелом состоянии.

Главной подозреваемой назвали 39-летнюю украинку Анастасию Березовскую. Интерпол объявил ее в международный розыск. Украинское следствие утверждает, что женщина прибыла в Украину 1 июля.

Правоохранители установили круг ее общения и маршруты передвижения. Среди лиц, проверяемых в рамках следствия, были бывший работник СБУ и действующий сотрудник ГУР МОУ. Ранее они неоднократно осуществляли переводы на ее крипто- и банковские счета, сообщают в Офисе генпрокурора.

В ходе неотложных следственных действий один из фигурантов сообщил об убийстве Березовской и указал на участие в нем другого подозреваемого. По его показаниям правоохранители установили местонахождение тела погибшей.

Украинские правоохранители также устанавливают заказчиков и других лиц, которые могут быть причастны к покушению на убийство семьи в Монако.