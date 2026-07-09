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Эрдоган удивил участников саммита НАТО: лидерам стран альянса подарили именные пистолеты 0 10

В мире
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Эрдоган
ФОТО: пресс-фото

Саммит НАТО в Анкаре завершился необычным жестом со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Лидеры стран альянса получили в подарок именные пистолеты с коробкой боеприпасов, однако не все смогли забрать их домой из-за национальных законов об оружии.

После завершения саммита НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес руководителям государств и правительств стран альянса необычные памятные подарки — пистолеты с выгравированными именами получателей и коробкой боеприпасов.

Как рассказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер, все участники саммита получили одинаковые подарки. Отличались они лишь персональной гравировкой.

Именно британский премьер первым публично рассказал об этой детали уже после окончания встречи, общаясь с журналистами по пути домой.

Для некоторых делегаций получение такого подарка потребовало дополнительных процедур. В Германии сообщили, что пистолет, врученный федеральному канцлеру Фридриху Мерцу, был передан в немецкое посольство. Там его оформят в соответствии с действующими правилами импорта и внесут в официальный реестр государственных подарков.

В случае Великобритании ситуация оказалась иной. Несмотря на то что турецкая сторона сняла экспортные ограничения, Кир Стармер решил не вывозить оружие из страны. По его словам, ввоз такого подарка противоречил бы строгому британскому законодательству об огнестрельном оружии, поэтому пистолет остался в Турции, где его должны привести в непригодное для использования состояние.

Подобные подарки для участников международных саммитов встречаются редко, а их дальнейшая судьба обычно определяется законодательством каждой страны. В некоторых государствах они становятся частью государственных коллекций, тогда как в других требуют специального оформления или вовсе не могут быть ввезены.

Администрация президента Турции пока не прокомментировала сообщения о вручении оружия и не ответила на запрос журналистов.

Таким образом, необычный дипломатический жест Эрдогана стал одной из самых обсуждаемых деталей прошедшего саммита НАТО, хотя официальных комментариев со стороны турецких властей пока не последовало.

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#НАТО #оружие #Турция #дипломатия #подарки #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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