Западная Европа завершила июнь с новым климатическим рекордом. По данным европейской службы Copernicus, месяц стал самым жарким за всю историю наблюдений, а волны экстремальной жары затронули сотни миллионов жителей континента.

Служба по изменению климата Европейского союза Copernicus (C3S) сообщила, что июнь 2026 года стал самым жарким июнем за всю историю наблюдений в Западной Европе.

Средняя температура воздуха в регионе достигла 20,74 градуса, что более чем на три градуса выше климатической нормы 1991–2020 годов. Тем самым был превзойден рекорд, установленный всего год назад.

Новый доклад опубликован на фоне очередной волны жары, которая на этой неделе вновь охватила европейские страны. При этом необычно высокие температуры начали фиксироваться уже в мае — значительно раньше привычного сезона.

По данным Copernicus, июнь 2026 года оказался вторым самым жарким июнем за всю историю наблюдений не только в Европе, но и во всем мире. Средняя глобальная температура была на 1,39 градуса выше уровня доиндустриальной эпохи.

Рекордным оказался и мировой океан: температура поверхности воды в июне достигла максимального значения для этого месяца за весь период наблюдений. Специалисты связывают это в том числе с усилением климатического явления Эль-Ниньо в Тихом океане.

Особенно тяжелой ситуация стала в Европе из-за так называемого «теплового купола», который удерживал раскаленный воздух над значительной частью континента. В результате сразу несколько стран обновили абсолютные и месячные температурные рекорды.

По оценке Copernicus, с 15 по 30 июня более 410 миллионов человек, или свыше двух третей населения Европы, хотя бы часть времени находились в условиях, когда температура воздуха превышала +35 градусов.

Высокая влажность сделала жару еще более опасной. Даже ночью температура часто не опускалась до комфортных значений, что затрудняло восстановление организма и увеличивало нагрузку на здоровье людей.

По данным специалистов, нынешняя волна жары была связана с тысячами смертей, главным образом во Франции, Испании и Бельгии.

В Copernicus предупреждают, что по мере изменения климата подобные периоды экстремальной жары будут происходить все чаще. По словам представителя Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды Саманты Берджесс, волны жары становятся более продолжительными, интенсивными и охватывают все большие территории.

Новый доклад подтверждает, что экстремальная жара постепенно становится не исключением, а все более заметной частью европейского климата.