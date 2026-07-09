Североатлантический альянс ввел в эксплуатацию систему искусственного интеллекта Maven Smart System (MSS), разработанную американской компанией Palantir. Как сообщает The Times, новая платформа уже используется в штаб-квартире НАТО и предназначена для круглосуточного анализа разведывательной информации, отслеживания перемещений российских войск и ускорения принятия военных решений.

Система Maven Smart System объединяет и обрабатывает данные из различных источников в режиме реального времени — спутниковые снимки, видеопотоки с беспилотников, радиолокационные данные и результаты радиоэлектронной разведки. Используя технологии компьютерного зрения, ИИ автоматически выявляет потенциальные цели и перемещения войск, отображая их на экранах операторов.

Кроме того, платформа помогает военному командованию выбирать наиболее эффективные варианты действий. Она анализирует расположение ближайших сил НАТО, рассчитывает время, необходимое для выполнения задачи, оценивает потребность в ресурсах и предлагает оптимальные решения. По данным издания, это позволяет сократить время принятия решений с нескольких часов до нескольких минут.

Еще одно преимущество системы — значительное сокращение потребности в человеческих ресурсах. Если раньше подобный объем аналитической работы выполняли около двух тысяч специалистов, то теперь с ним может справиться команда примерно из 20 операторов.

Как отмечает The Times, особое внимание Maven уделяет восточному флангу НАТО. Система отслеживает дислокацию войск и способна оперативно фиксировать переброску российских подразделений, в том числе элитных десантных частей, к границам стран Балтии, автоматически подавая сигнал тревоги.

Генеральный директор Palantir UK Луис Мосли заявил, что в случае вооруженного конфликта именно эта платформа будет использоваться для планирования операций и выбора целей.

«Если бы вы сейчас зашли в оперативный центр SHAPE, то на всех экранах увидели бы Palantir», — заявил Мосли.

О достижении системой полной оперативной готовности НАТО объявило 30 июня, однако в официальном сообщении название компании-разработчика не упоминалось.

В то же время внедрение платформы вызвало дискуссию внутри Альянса. По данным The Times, Франция и Германия выразили обеспокоенность возможной зависимостью от технологий американской компании Palantir, которая исторически сотрудничала с ЦРУ. Великобритания, Швеция и Нидерланды, напротив, поддержали использование новой системы.

В настоящее время Palantir также участвует в конкурсе на создание нового программного обеспечения для интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО. Предполагается, что оно позволит совместно отслеживать баллистические и гиперзвуковые ракеты.

Военная программа Project Maven была запущена Министерством обороны США в 2017 году для внедрения технологий машинного обучения в оборонную сферу. Изначально ее разрабатывала Google, однако в 2018 году компания отказалась от участия после протестов сотрудников против использования искусственного интеллекта в военных целях. После этого ведущим разработчиком проекта стала Palantir.

С начала полномасштабной войны России против Украины система Maven применялась США для обработки разведывательной информации и передачи украинским военным данных о расположении российской техники и позиций.

Внедрение Maven Smart System стало одним из самых масштабных шагов НАТО по использованию искусственного интеллекта в военном управлении. Альянс рассчитывает, что новые технологии позволят быстрее анализировать разведданные, оперативнее реагировать на изменения обстановки и повысить эффективность планирования операций, хотя вопрос зависимости от американских технологий продолжает вызывать споры среди союзников.