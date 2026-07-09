После новой серии американских авиаударов по территории Ирана Тегеран нанес ответные удары по Бахрейну, Катару и Кувейту. В нескольких странах Персидского залива сработали системы ПВО и сирены воздушной тревоги, однако информации о разрушениях и пострадавших пока нет.

Вооруженное противостояние на Ближнем Востоке продолжает набирать обороты. В четверг утром Иран атаковал Бахрейн, Катар и Кувейт, заявив, что это стало ответом на новые удары США по иранской территории.

В Кувейте военные сообщили о работе систем противовоздушной обороны. По данным армии страны, они отражали ракетные и беспилотные атаки. Власти уточнили, что именно с работой ПВО связаны слышимые жителями взрывы. При этом происхождение целей официально не уточнялось.

Сирены воздушной тревоги также прозвучали в Бахрейне и Катаре. После предупреждений о возможной атаке жители Бахрейна сообщили о взрывах. На данный момент сообщений о разрушениях или жертвах не поступало.

Это уже не первый обмен ударами за последние дни. Накануне Иран также наносил удары по Бахрейну и Кувейту после начала американской военной операции.

Поводом для нового витка эскалации стали действия США. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале новой серии ударов по объектам на территории Ирана. В Вашингтоне заявили, что операция направлена на снижение возможностей Тегерана препятствовать международному судоходству через Ормузский пролив.

Американская сторона возлагает на Иран ответственность за недавние нападения на коммерческие суда и гражданские экипажи, проходившие через этот стратегически важный морской маршрут.

Иранские СМИ, в свою очередь, сообщили о взрывах в портовых городах Бендер-Аббас, Конарк и Чабахар после американских ударов.

Ормузский пролив остается одним из ключевых морских путей мировой торговли, поэтому дальнейшее развитие конфликта может повлиять не только на ситуацию в регионе, но и на международные перевозки. Пока стороны продолжают обмениваться военными ударами.

Президент США Дональд Трамп ранее допустил возможность новых американских атак, однако одновременно заявил, что рассчитывает на быстрое завершение нынешнего витка конфликта и не исключает возвращения к переговорам.

Ситуация остается напряженной, а информация о последствиях последних ударов продолжает поступать.