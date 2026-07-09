Марин Ле Пен, являющаяся неформальным лидером правопопулистского "Национального объединения", имеет высокие шансы на успех в первом и втором турах президентских выборов во Франции, намеченных на 2027 год.

Исследование, проведенное социологической службой Toluna Harris Interactive по заказу телеканалов M6 и RTL, указывает на сохранение значительной поддержки среди французских избирателей.

Результаты опроса, организованного 7-8 июля сразу после оглашения решения Апелляционного суда Парижа по делу о нецелевом использовании средств ЕС, показали, что в первом туре голосования Марин Ле Пен может набрать около 35% голосов. Подобный расклад вероятен при условии участия в гонке нынешних политических оппонентов, включая Габриэля Атталя из партии "Возрождение" и Эдуара Филиппа от правоцентристской партии Horizons. Согласно данным, второе место в первом туре с 16% поддержки занимает лидер "Непокоренной Франции" Жан-Люк Меланшон.

Аналитики отмечают, что даже при объединении усилий центристских сил и снятии кандидатуры Атталя в пользу Филиппа, последний может рассчитывать лишь на 20% голосов, что оставляет его позади лидера "Национального объединения". Во втором туре выборов Марин Ле Пен, согласно опросу, могла бы получить 51% голосов, в то время как ее ближайший соперник Эдуар Филипп - 49%. Стоит отметить, что разрыв между кандидатами постепенно сокращается, однако политические позиции Ле Пен остаются устойчивыми.

Судебный вердикт, ставший ключевым для последних политических событий, оставил в силе обвинительный приговор по делу об использовании средств Европарламента, однако существенно смягчил условия наказания. Апелляционный суд сократил срок запрета на занятие выборных должностей до 15 месяцев, что юридически открыло для Марин Ле Пен возможность участия в президентской гонке 2027 года. Сама лидер ультраправых назвала решение суда политически мотивированным и подтвердила свое намерение баллотироваться на высший государственный пост, подчеркнув, что не намерена покидать политическую арену. Для Франции предстоящий электоральный цикл обещает стать одним из самых напряженных, учитывая сохраняющееся влияние правопопулистских идей на электоральные предпочтения граждан.