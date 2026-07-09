Volkswagen готовится сократить 100 тыcяч рабочих мест по всему миру. В Германии сотрудники вышли на акции протеста. В Volkswagen работают почти 630 тыс. человек, а с учетом совместных предприятий в Китае - 680 тыс. Это на 60% больше, чем в Toyota, на 140% больше, чем в Stellantis (производит Alfa Romeo, Citroën, FIAT, Jeep, Opel и Peugeot), и почти на 240 % больше, чем в Ford.

Когда-то такая численность персонала была признаком промышленной мощи Германии и огромных прибылей VW, отмечает журналист DW Ник Мартин, сейчас же она превратилась в огромное бремя, вынуждающее компанию идти на болезненные сокращения рабочих мест.

"Компания производит многие компоненты и программное обеспечение собственными силами, что увеличивает потребность в работниках и, конечно, затраты на рабочую силу", - говорит в интервью DW аналитик Меган Остертаг, а затраты на производство автомобилей в Германии могут быть "в два раза выше, чем у конкурентов".