Девять стран поддержали новый многосторонний банк, призванный финансировать перевооружение Запада, но осторожность крупнейших военных и экономических держав Европы заставляет сомневаться, станет ли он ответом на проблему оборонного финансирования.

Группа в основном небольших союзников по НАТО согласилась участвовать в новом институте, созданном для финансирования наращивания военной мощи Запада, однако нерешительность ведущих европейских держав ставит под вопрос масштаб финансовых ресурсов, которыми он в итоге сможет располагать.

Премьер-министр Канады Марк Карни объявил на саммите НАТО в Анкаре во вторник о девяти странах-основательницах Банка обороны, безопасности и устойчивости (Defence, Security and Resilience Bank, DSRB), назвав его опорой коллективной безопасности союзников.

К странам, подписавшим учредительные документы, относятся Канада, Албания, Бельгия, Греция, Латвия, Люксембург, Румыния, Турция и Украина; они определят первоначальные правила работы банка до его запланированного запуска в 2027 году.

Впервые идея создания DSRB была выдвинута в 2024 году группой бывших советников НАТО, высокопоставленных военных и банкиров. Штаб-квартира банка будет находиться в Канаде, европейская база планируется в Люксембурге.

Дешёвые деньги для дорогостоящего перевооружения

Выбор момента не случаен. В июне 2025 года лидеры НАТО договорились к 2035 году повысить оборонные расходы до примерно 5% ВВП, что потребует привлечения колоссального объёма нового капитала.

Проблема уже не только в том, чтобы убедить правительства больше тратить на оборону.

По мере роста военных бюджетов в странах НАТО многие оборонные подрядчики, особенно небольшие компании, по-прежнему испытывают сложности с получением доступного финансирования, тогда как коммерческие кредиторы зачастую неохотно работают с этим сектором.

Концепция DSRB во многом заимствует подход банков развития.

Объединяя капитал стран-участниц и добиваясь высшего кредитного рейтинга AAA, банк рассчитывает дешево занимать средства на международных рынках и передавать выгоду от более низкой стоимости заимствований через кредиты и гарантии, мобилизуя до 100 млрд фунтов стерлингов (117 млрд евро) на оборонные проекты.

Конечная цель — направлять более дешёвое долгосрочное финансирование правительствам и оборонным компаниям, а также предоставлять гарантии коммерческим банкам.

В случае успеха DSRB может изменить подход западных правительств к финансированию обороны и дополнить ежегодные оборонные бюджеты — подобно тому, как Европейский инвестиционный банк помогает финансировать инфраструктуру по всей Европе, а Всемирный банк — проекты в развивающихся странах.

Крупные кредиторы, включая JPMorgan, Deutsche Bank, Commerzbank и ING, уже поддержали проект, наряду с крупнейшими банками Канады.

Отсутствующие тяжеловесы

При всей масштабности замысла в списке участников бросается в глаза отсутствие крупных игроков.

Ни одна экономика «Большой семёрки», кроме Канады, пока не присоединилась к инициативе; крупные европейские военные державы — Великобритания, Германия и Франция — выжидают, и, как предупреждают аналитики, это может ограничить финансовые возможности банка.

Это начало, но, возможно, рассчитывали на поддержку более крупных европейских игроков», — говорит Линус Тергорст из Королевского объединённого института оборонных исследований, добавляя, что нынешних обязательств должно хватить, чтобы банк смог полноценно заработать.

Германия участвует в обсуждениях в статусе наблюдателя, а Канада сообщает, что ведёт переговоры с Южной Кореей.

Одна из причин, по которой некоторые крупные европейские страны не присоединились к DSRB, заключается в том, что Британия делает ставку на потенциально конкурирующую инициативу.

Великобритания возглавляет отдельное предложение — Многосторонний оборонный механизм (Multilateral Defence Mechanism, MDM) — совместно с Нидерландами, Финляндией и Польшей, которая присоединилась к проекту в понедельник.

MDM, запуск которого также намечен на 2027 год, задуман не столько как банк, сколько как механизм совместных закупок, позволяющий участникам вместе приобретать и накапливать вооружения и не отражать эти расходы в своих национальных балансах.

«Многосторонний оборонный механизм позволит нам совместно закупать и складывать вооружения вне баланса, обеспечивая более эффективное расходование средств налогоплательщиков», — заявила канцлер Казначейства Великобритании Рейчел Ривз в Палате общин в прошлом месяце, во время дебатов по Плану оборонных инвестиций.

В Лондоне предпочитают не противопоставлять две инициативы, а представлять их как взаимодополняющие: по словам Ривз, Великобритания работает с Канадой над обеими и рассматривает DSRB как кредитора для более мелких компаний в цепочках поставок.

Перспектива появления пересекающихся структур — наряду с собственным кредитным механизмом ЕС SAFE для оборонной отрасли — подчёркивает, насколько срочно и порой экспериментально западные правительства пытаются мобилизовать частный капитал для обороны.

Канада подчёркивает, что двери для новых участников остаются открытыми.

От того, решат ли крупнейшие экономики Европы со временем присоединиться к инициативе, поддержать конкурирующие проекты или продолжат полагаться на существующие механизмы ЕС, во многом зависит, станет ли DSRB одним из ключевых столпов финансирования обороны на Западе или останется институтом меньшего масштаба.