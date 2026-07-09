Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Не платья, а мешки для погибших: как мастерская в Венесуэле откликнулась на трагедию 0 127

В мире
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мастерская с Венесуэле шьет мешки для тел погибших

После разрушительных землетрясений в Венесуэле дизайнер Эфраин Могольон временно отказался от пошива модной одежды. Вместо платьев его мастерская теперь изготавливает мешки для тел погибших, помогая спасателям справиться с последствиями трагедии.

В своей мастерской в городе Маракай венесуэльский модельер Эфраин Могольон обычно начинает день среди эскизов вечерних нарядов и тканей. Однако после разрушительных землетрясений, произошедших 24 июня, привычная работа полностью изменилась, передает entrevue.fr.

Вместо ярких платьев сотрудники швейной мастерской теперь шьют черные мешки для тел погибших. Такое решение было принято после того, как землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 привели к гибели более 3500 человек, а запасы необходимого оборудования у спасательных служб начали стремительно иссякать.

Сегодня за швейными машинами собирают большие пластиковые мешки с прочными молниями, украшенными рельефным изображением Иисуса Христа.

«Это совершенно другие ощущения», — признается Эфраин Могольон.

По его словам, несмотря на тяжелую эмоциональную нагрузку, он испытывает чувство удовлетворения от того, что его команда может помочь людям в столь трагический момент.

Дизайнер рассказал, что решил использовать возможности своего предприятия для поддержки пострадавших, поскольку гуманитарные потребности в стране остаются огромными.

Одним из наиболее пострадавших районов стал город Катия-ла-Мар в штате Ла-Гуайра. Здесь до сих пор продолжаются спасательные работы, а разрушенные здания и завалы напоминают о силе стихии.

Именно сюда мастерская регулярно отправляет готовые мешки для погибших, передавая их бригадам скорой помощи и спасателям.

Пока экстренные службы продолжают разбирать завалы и искать пострадавших, к ликвидации последствий катастрофы подключаются предприятия, благотворительные организации и волонтеры по всей стране.

История мастерской Эфраина Могольона стала одним из примеров того, как обычный бизнес может оперативно перестроить свою работу ради помощи людям. В условиях масштабной гуманитарной катастрофы швейное производство превратилось в важную часть системы поддержки спасательных служб, демонстрируя силу гражданской солидарности перед лицом трагедии.

×
Читайте нас также:
#благотворительность #трагедия #землетрясение #Венесуэла #спасатели #гуманитарная помощь
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Изображение к статье: Рука в воде
Изображение к статье: Эрдоган
Изображение к статье: Карта Персидского залива с отмеченными Ираном, Катаром, Бахрейном и Кувейтом, стартующей ракеты и систем ПВО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Алена Остапенко
Спорт
Изображение к статье: На Ратушной площади прошел музыкальный перформанс с участниками концерта “Gala Galante. Viva la Musica!”
Культура &
Изображение к статье: грузовик в кювете
ЧП и криминал
Изображение к статье: Катерина Ковальчук и Гарик Харламов Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Байба Браже
Политика
Изображение к статье: Шторм Maysak Иконка видео
В мире
Изображение к статье: Алена Остапенко
Спорт
Изображение к статье: На Ратушной площади прошел музыкальный перформанс с участниками концерта “Gala Galante. Viva la Musica!”
Культура &
Изображение к статье: грузовик в кювете
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео