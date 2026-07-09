После разрушительных землетрясений в Венесуэле дизайнер Эфраин Могольон временно отказался от пошива модной одежды. Вместо платьев его мастерская теперь изготавливает мешки для тел погибших, помогая спасателям справиться с последствиями трагедии.

В своей мастерской в городе Маракай венесуэльский модельер Эфраин Могольон обычно начинает день среди эскизов вечерних нарядов и тканей. Однако после разрушительных землетрясений, произошедших 24 июня, привычная работа полностью изменилась, передает entrevue.fr.

Вместо ярких платьев сотрудники швейной мастерской теперь шьют черные мешки для тел погибших. Такое решение было принято после того, как землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 привели к гибели более 3500 человек, а запасы необходимого оборудования у спасательных служб начали стремительно иссякать.

Сегодня за швейными машинами собирают большие пластиковые мешки с прочными молниями, украшенными рельефным изображением Иисуса Христа.

«Это совершенно другие ощущения», — признается Эфраин Могольон.

По его словам, несмотря на тяжелую эмоциональную нагрузку, он испытывает чувство удовлетворения от того, что его команда может помочь людям в столь трагический момент.

Дизайнер рассказал, что решил использовать возможности своего предприятия для поддержки пострадавших, поскольку гуманитарные потребности в стране остаются огромными.

Одним из наиболее пострадавших районов стал город Катия-ла-Мар в штате Ла-Гуайра. Здесь до сих пор продолжаются спасательные работы, а разрушенные здания и завалы напоминают о силе стихии.

Именно сюда мастерская регулярно отправляет готовые мешки для погибших, передавая их бригадам скорой помощи и спасателям.

Пока экстренные службы продолжают разбирать завалы и искать пострадавших, к ликвидации последствий катастрофы подключаются предприятия, благотворительные организации и волонтеры по всей стране.

История мастерской Эфраина Могольона стала одним из примеров того, как обычный бизнес может оперативно перестроить свою работу ради помощи людям. В условиях масштабной гуманитарной катастрофы швейное производство превратилось в важную часть системы поддержки спасательных служб, демонстрируя силу гражданской солидарности перед лицом трагедии.