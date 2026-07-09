После саммита НАТО в Анкаре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес главам государств необычный подарок — револьвер с шестью патронами и набором для чистки. Однако далеко не все лидеры приняли такой сувенир безоговорочно.

Необычный дипломатический подарок доставил немало хлопот службам безопасности и дипломатам.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался принимать оружие. В Альянсе уточнили, что он «благодарен за жест», однако от подарка решил отказаться, передает NOS.

Премьер-министр Нидерландов Дидерик Йеттен принял подарок в соответствии с дипломатическим протоколом — на стволе револьвера даже была выгравирована его фамилия. Однако оружие осталось в Турции, где его приведут в негодность.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер также не смог увезти револьвер домой. Несмотря на письменное разрешение Эрдогана на вывоз оружия, британское законодательство запрещает подобный ввоз, поэтому подарок остался в посольстве Великобритании в Анкаре.

Премьер-министр Канады Марк Карни передал свой экземпляр полиции для деактивации. В дальнейшем для него планируют найти подходящее место, возможно, в музее. Боеприпасы при этом остались в Турции.

Премьер Бельгии Барт Де Вевер узнал о содержимом подарочного пакета лишь после возвращения на родину. Услышав, что получили другие лидеры, он распаковал подарок прямо на военном аэродроме Мелсбрук. Сейчас револьвер хранится в оружейном сейфе авиационной полиции, а власти позже решат его дальнейшую судьбу.

Такой же подарок получили председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Европейского совета Антониу Кошта. Последний сообщил, что оружие находится под контролем службы безопасности и будет оформлено в соответствии с бельгийским законодательством для перевозки в Брюссель. Урсула фон дер Ляйен пока не сообщила, что намерена делать с необычным сувениром.

Необычный дипломатический жест Эрдогана вызвал неоднозначную реакцию. Для одних лидеров револьвер стал протокольным сувениром, для других — предметом, от которого предпочли отказаться или который пришлось оставить из-за требований национального законодательства и соображений безопасности.