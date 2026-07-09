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ООН заявила о геноциде в Дарфуре: доклад рассказывает о массовых убийствах, изнасилованиях и голоде 0 378

В мире
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Люди в Судане

Миссия ООН по установлению фактов пришла к выводу, что Силы быстрого реагирования (RSF) и их союзники совершили геноцид в суданском регионе Дарфур. В новом докладе говорится о массовых убийствах мирных жителей, сексуальном насилии, похищениях женщин и девочек, а также преднамеренном использовании голода как метода ведения войны.

Согласно опубликованному докладу, преступления были совершены во время продолжительной осады города Эль-Фашер — административного центра штата Северный Дарфур, который уже более года остается ареной ожесточенных боев между Силами быстрого реагирования (RSF) и армией Судана, передает entrevue.fr.

Следователи ООН пришли к выводу, что действия RSF носили целенаправленный характер и соответствуют признакам геноцида.

В докладе также говорится, что RSF и их союзники совершили военное преступление, используя голод в качестве оружия. По данным миссии, вооруженные формирования препятствовали доставке гуманитарной помощи, поддерживали длительную осаду города и наносили удары по объектам, связанным с производством продовольствия.

Эксперты предупреждают, что аналогичный сценарий может повториться и в городе Эль-Обейд.

Свидетельства выживших

Собранные миссией показания описывают крайнюю жестокость происходившего. По словам очевидцев, женщины и девочки подвергались похищениям и групповым изнасилованиям.

Некоторые пострадавшие рассказали, что сексуальное насилие происходило в помещениях, где рядом находились тела недавно убитых мирных жителей, в том числе членов их семей.

RSF отвергают обвинения

Силы быстрого реагирования отвергли выводы расследования. С начала конфликта они последовательно отрицали причастность к подобным преступлениям, называя обвинения сфабрикованными своими противниками. В свою очередь, RSF обвиняют армию Судана в совершении аналогичных нарушений.

Гуманитарный кризис продолжается

Доклад опубликован на фоне продолжающейся уже более трех лет гражданской войны в Судане, которая привела к одной из крупнейших гуманитарных катастроф современности.

Боевые действия вынудили миллионы людей покинуть свои дома, а в ряде регионов страны резко обострился продовольственный кризис. Несмотря на многочисленные призывы международного сообщества к прекращению огня, боевые действия продолжаются.

Новый доклад ООН стал одним из самых жестких международных обвинений в адрес Сил быстрого реагирования с начала конфликта в Судане. Если выводы миссии получат дальнейшее юридическое подтверждение, это может усилить международное давление на участников конфликта и стать основанием для новых расследований и судебного преследования виновных.

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#ООН #голод #геноцид #Судан
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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