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После ночной атаки беспилотников в России вспыхнули нефтебазы в Твери и Ставропольском крае 0 54

В мире
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар за лесом
ФОТО: twitter

В ночь на четверг после атаки беспилотников пожары возникли сразу на двух нефтебазах в России — в Твери и Михайловске Ставропольского края. Видеозаписи с мест происшествий появились в интернете, официальной информации о последствиях пока немного.

В России после ночной атаки беспилотников загорелись нефтебазы в Твери и Михайловске Ставропольского края. Об этом сообщают украинские СМИ, независимое издание Astra и мониторинговые каналы.

В Михайловске, по имеющимся данным, под удар попала нефтебаза «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт». Предприятие занимается хранением, перевалкой и реализацией нефтепродуктов, обслуживая сеть нефтебаз и автозаправочных станций «ЛУКОЙЛ» на юге и в центральной части России.

Еще одной целью стала нефтебаза «Тверьнефтепродукт» в Твери, расположенной к северу от Москвы.

Опубликованные в интернете видеозаписи показывают пожар как минимум в районе одного из резервуаров на территории объекта. Над нефтебазой поднимаются густой дым и открытое пламя.

Информация о масштабах повреждений, возможных пострадавших или влиянии происшествий на работу предприятий пока не приводится.

Подобные объекты регулярно становятся целями атак на фоне продолжающегося вооруженного конфликта между Россией и Украиной. В таких случаях сведения о первых последствиях нередко появляются раньше официальных комментариев, поэтому информация продолжает уточняться.

На момент публикации новых официальных данных о ликвидации пожаров или оценке ущерба не поступало.

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#пожар #Украина #безопасность #беспилотники #Россия #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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