Сын покойного аятоллы, Моджтаба Хаменеи, заявлен в качестве ключевого спикера на траурной церемонии, приуроченной к памяти его отца. Мероприятие, запланированное на 19 июля, состоится в мавзолее Фатимы Масумы в городе Кум. Об этом сообщило агентство Fars.

Моджтаба Хаменеи, официально назначенный преемником на посту верховного лидера еще в марте, оставался в тени на протяжении последних месяцев. Согласно сообщениям ряда СМИ, его длительное отсутствие в публичном поле было связано с ранениями, полученными в ходе авиаудара в конце февраля, который привел к гибели Али Хаменеи. В течение этого периода Моджтаба поддерживал коммуникацию с государственным аппаратом исключительно через письменные распоряжения, что породило множество домыслов относительно его физического состояния и реального контроля над страной.

Выбор Кума в качестве площадки для первого публичного появления преемника выглядит символичным, так как этот город является одним из главных центров шиитской теологии и политического влияния в Исламской Республике. Примечательно, что организатором церемонии выступает сам Моджтаба, что может быть интерпретировано как попытка демонстрации консолидации власти вокруг его фигуры. В нынешних условиях, когда Иран переживает последствия недавнего военного конфликта и переходного периода, вопрос о том, кто именно возьмет под окончательный контроль государственные рычаги управления, остается центральным для всей региональной повестки.

Между тем, похоронные процессии в Иране продолжаются уже несколько дней, превращаясь в масштабные мероприятия по демонстрации идеологического единства. Несмотря на то что тело Али Хаменеи готовится к окончательному погребению в его родном городе Мешхеде, церемонии в Куме призваны подчеркнуть преемственность власти. Аналитики внимательно следят за предстоящим выступлением, так как именно первое публичное слово Моджтабы должно стать ответом на многочисленные вопросы как внутри страны, так и на международной арене относительно дальнейшего курса Ирана после устранения его многолетнего лидера.