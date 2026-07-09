Президент Литвы Гитанас Науседа прокомментировал заявления президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия должна находиться под контролем Соединенных Штатов.

Выступая после саммита НАТО в Анкаре, Науседа предположил, что эти слова были скорее эмоциональной импровизацией, чем отражением новой официальной политики Вашингтона.

"Будем считать, что это была некая импровизация, но по этому вопросу, как мне кажется, ответы уже были даны ранее", - заявил литовский президент.

Науседа также подчеркнул, что страны Альянса должны уважать суверенитет друг друга.

По его словам, НАТО объединяет независимые государства, которые добровольно принимают на себя взаимные обязательства, поэтому уважение территориальной целостности и государственного суверенитета остается одним из основополагающих принципов организации.

Заявления Трампа прозвучали накануне встречи лидеров НАТО, когда американский президент вновь заявил о необходимости установить контроль США над Гренландией.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что страна готова защищать свою территорию, подчеркнув, что Гренландия не является предметом продажи или передачи под контроль другого государства.