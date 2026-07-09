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Путин отверг идею перемирия и намерен добиваться захвата Донбасса - Reuters 0 296

В мире
Дата публикации: 09.07.2026
Reuters
Изображение к статье: Владимир Путин
ФОТО: twitter

Президент России Владимир Путин не поддерживает идею прекращения огня по текущей линии фронта и намерен продолжать войну до достижения своих целей в Донбассе. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на три источника, близких к Кремлю.

По информации агентства, некоторые советники предлагали российскому лидеру рассмотреть вариант перемирия с сохранением существующей линии соприкосновения. Однако Путин, как утверждают собеседники Reuters, отверг эту идею и заявил, что приоритетом остается установление полного контроля над территорией Донбасса.

Два источника агентства считают, что в ближайшие месяцы существует высокая вероятность новой эскалации боевых действий. Один из собеседников, регулярно встречающийся с Путиным, оценил вероятность такого сценария как очень высокую.

По данным Reuters, недавние удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам, портам и объектам топливной инфраструктуры не изменили позицию Кремля. Напротив, источники утверждают, что эти атаки лишь укрепили решимость российского руководства продолжать военную кампанию.

В комментарии агентству пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия "готова к мирному урегулированию", однако обладает достаточными возможностями для продолжения военной операции.

В свою очередь, украинский чиновник сообщил Reuters, что данные украинской разведки в последние месяцы свидетельствуют о подготовке России к новым наступательным действиям, а не к мирным переговорам.

Публикация Reuters появилась на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что перспективы урегулирования конфликта "ближе, чем многие думают". Однако, по данным источников агентства, в Кремле пока не рассматривают прекращение боевых действий как приоритет.ч

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#Украина #Дональд Трамп #Россия #политика
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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