Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон предоставит Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. Такое заявление он сделал после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским на саммите НАТО в Анкаре.

Во время переговоров Владимир Зеленский вновь подчеркнул, что Украина остро нуждается в дополнительных системах и ракетах Patriot для защиты от российских баллистических ударов, передает NOS.

В ответ Дональд Трамп сообщил, что США намерены предоставить Украине лицензию на собственное производство ракет-перехватчиков Patriot.

«У США есть ракеты Patriot, но они нужны прежде всего нам самим. Мы построим завод, чтобы Украина могла самостоятельно производить эти ракеты. Это можно сделать довольно быстро», — заявил американский президент.

При этом Трамп не уточнил, когда именно будет выдана лицензия и где планируется разместить предприятие.

Украина остается зависимой от Patriot

Комплексы Patriot считаются одним из ключевых средств противовоздушной обороны Украины. Однако производство этих ракет требует значительных затрат и времени, а их количество ограничено.

Трамп также отметил, что компания-производитель Patriot пока не была официально уведомлена о планах передачи лицензии.

«Но у нас большое влияние на компании. Думаю, с этим проблем не будет. Они наверняка будут довольны», — сказал он.

В отличие от предыдущей администрации, при втором президентском сроке Трампа Соединенные Штаты больше не оплачивают поставки вооружений Киеву напрямую. Теперь закупку американского оружия для Украины финансируют союзники по НАТО.

«Мы хотим спасти жизни»

По словам Трампа, после напряженной встречи в Овальном кабинете в прошлом году его отношения с Владимиром Зеленским значительно улучшились.

Во время встречи украинский лидер заявил, что рассчитывает на поддержку США в достижении мира и намерен обсудить с американским президентом соглашение о сотрудничестве в сфере беспилотников.

Трамп, в свою очередь, вновь заявил, что обе стороны заинтересованы в прекращении войны.

«Я уверен, что и Путин, и Зеленский хотят заключить соглашение. Мы хотим спасти жизни», — сказал президент США, добавив, что оба лидера обладают «непростым характером».

Высказался и об Иране

Во время общения с журналистами Трамп также прокомментировал недавние удары США по иранским объектам. По его словам, американские военные атаковали более 80 целей, включая системы ПВО, командные пункты и катера Корпуса стражей исламской революции.

После ответных ударов Ирана по американским базам президент США пригрозил Тегерану новыми атаками.

Ранее в тот же день он также объявил, что считает режим прекращения огня с Ираном фактически завершившимся и назвал руководство страны «отбросами».

Заявление Дональда Трампа о готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет Patriot может стать важным шагом к развитию собственного оборонного производства страны. Однако сроки реализации проекта, его юридические детали и реакция американского военно-промышленного комплекса пока остаются неизвестными.