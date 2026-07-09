На юге Китая жертвами тропического шторма Maysak стали по меньшей мере 39 человек. Наиболее тяжелые последствия зафиксированы в городе Наньнин, где после прорыва дамбы погибли 26 человек. Власти продолжают ликвидацию последствий стихии и предупреждают о новом мощном тайфуне.

Тропический шторм Maysak стал первым в этом году, достигшим материковой части Китая. Ливневые дожди вызвали масштабные наводнения, переполнение водохранилищ и разрушения в нескольких регионах страны.

Самая тяжелая ситуация сложилась в городе Наньнин, где после прорыва дамбы погибли 26 человек. Всего, по данным китайских властей, жертвами стихии стали 39 человек.

Из-за сильных дождей многие жители оказались заблокированы в своих домах на несколько суток. Сотни человек получили травмы после обрушения зданий, поврежденных непогодой. Тысячи строений получили различные повреждения, а государственное агентство «Синьхуа» сообщило, что в отдельных районах наблюдались даже торнадо.

Для спасения людей была развернута масштабная операция. Спасатели использовали беспилотники и тысячи лодок, чтобы добраться до населенных пунктов, отрезанных водой. В общей сложности эвакуированы около 130 тысяч человек, из них 48 тысяч — жители Наньнина.

Шторм обрушился на остров Хайнань в минувшую пятницу, после чего продолжил движение в сторону северных районов Вьетнама.

При этом китайские власти уже предупреждают о новой угрозе. Ожидается, что в ближайшее время на Тайвань выйдет мощный тайфун Bavi, который затем может достичь восточного побережья Китая. В ряде регионов синоптики вновь прогнозируют сильные дожди и ухудшение погодных условий.

Последствия шторма Maysak стали одними из самых тяжелых для Китая с начала сезона тропических циклонов. Спасательные службы продолжают работать в пострадавших районах, тогда как страна готовится к новому удару стихии — приближению тайфуна Bavi.