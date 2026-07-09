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Умерла Бонни Тайлер 0 353

В мире
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бонни Тайлер

«Семья и команда Бонни с глубокой скорбью сообщают, что Бонни неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии», — говорится в сообщении на ее сайте.

В публикации отмечается, что смерть наступила «в результате болезни, от которой лечилась» Тайлер.

Ранее артистка перенесла экстренную операцию на кишечнике и удаление аппендикса, после чего больше месяца провела в искусственной коме.

Тайлер являлась всемирно известной рок- и поп-певицей. Ее визитной карточкой был уникальный хриплый тембр голоса, появившийся после операции на голосовых связках в 1970-х годах.

За свою многолетнюю карьеру, с 1977 года, артистка выпустила около 20 альбомов и трижды номинировалась на премию «Грэмми».

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#смерть #музыка #певица #знаменитости #рок
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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