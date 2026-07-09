На заводе Volkswagen в польской Познани нашли необычный способ ухаживать за территорией крупнейшей солнечной электростанции предприятия. Вместо газонокосилок здесь работают около 100 овец, которые поддерживают в порядке газоны под более чем 31 тысячей солнечных панелей. Одновременно проект помогает ученым изучать совместимость сельского хозяйства и «зеленой» энергетики.

Солнечную электростанцию мощностью 18,3 МВт построила и эксплуатирует немецкая компания Quanta Energy. В солнечные дни она способна полностью обеспечить завод электроэнергией, а в среднем за год покрывает около четверти его потребностей.

Использование овец стало частью проекта в области агровольтаики — направления, которое объединяет производство солнечной энергии и сельское хозяйство на одной территории. Подобная практика уже применяется в США и Великобритании, однако Volkswagen называет свой проект одним из самых масштабных промышленных примеров агровольтаики в Европе, поскольку он сопровождается научными исследованиями.

По словам директора по качеству Volkswagen Poznań Маржены Пиллич-Гроньской, солнечная ферма сегодня производит не только экологически чистую электроэнергию, но и способствует сохранению биоразнообразия, развитию сельского хозяйства и проведению научных экспериментов.

Проект реализуется совместно с Университетом естественных наук в Познани. Исследователи изучают, как выпас овец влияет на благополучие животных, состояние почвы, разнообразие растений, микроклимат и местную экосистему.

«Агровольтаика позволяет рассматривать солнечные электростанции гораздо шире, чем просто как источник энергии. Мы исследуем, как фотоэлектрические установки влияют на животных и окружающую среду, в том числе помогает ли тень от панелей снижать тепловой стресс у овец», — отметила доктор Йонна Складановска-Барыза.

Ученые также анализируют изменения температуры, влажности, состояния почвы и растительности, чтобы определить наиболее эффективные способы совмещения возобновляемой энергетики и сельского хозяйства.

Овцы останутся на территории электростанции до осени под присмотром опытных заводчиков. Помимо естественного ухода за травой, такой подход позволяет отказаться от регулярного кошения, снизить расходы на обслуживание и выбросы углекислого газа, а также создать благоприятные условия для насекомых и других представителей местной фауны.

Владелица стада Юстина Новак-Гайек рассказала, что животные быстро освоились на новом месте, чувствуют себя спокойно и самостоятельно распределяются по территории, поедая траву в разных частях солнечной электростанции.

Проект Volkswagen показывает, что современные технологии и традиционное сельское хозяйство могут успешно дополнять друг друга. Пока овцы ухаживают за газонами под солнечными панелями, ученые получают ценные данные, которые помогут сделать использование возобновляемой энергетики еще более экологичным и эффективным.