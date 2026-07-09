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ВОЗ: Рак может затронуть каждого 0 102

В мире
Дата публикации: 09.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Больной в приемном отделении

Больной в приемном отделении

По оценке экспертов, главными причинами остаются недостаточная профилактика, а также хорошо известные факторы риска.

ВОЗ: Число случаев рака в мире может вырасти почти на 70% через 25 лет. К 2050 году число новых случаев онкологических заболеваний может вырасти до 35 миллионов в год по сравнению с 20,6 миллиона в 2024 году, говорится в новом докладе Всемирной организации здравоохранения. По оценке экспертов, главными причинами остаются недостаточная профилактика, а также хорошо известные факторы риска: курение, употребление алкоголя, малоподвижный образ жизни и ожирение.

В ВОЗ подчеркивают, что, несмотря на стремительное развитие новых методов диагностики и лечения, миллионы людей по-прежнему не имеют доступа даже к базовой онкологической помощи из-за неравенства между странами. Так, пятилетняя выживаемость при раке молочной железы в развитых странах достигает около 85%, тогда как в развивающихся - лишь порядка 40%. При этом только 39% государств обеспечивают населению доступ хотя бы к минимальному объему лечения онкологических заболеваний.

Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что рак - болезнь, которая в той или иной форме затронет практически каждого человека. По прогнозам организации, около 92% в населения мира хотя бы раз в жизни столкнутся с онкологией - либо как пациенты, либо через болезнь близкого родственника. В ВОЗ подчеркивают, что шансы на выживание не должны зависеть от места рождения или уровня дохода человека.

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#здравоохранение #ВОЗ #онкология #профилактика #рак #диагностика #лечение
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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