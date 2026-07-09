Италия высылает двух российских военных атташе по подозрению в шпионаже. Иван Горбачев и Михаил Астахов должны покинуть страну в течение трех дней. "Москва продолжает использовать методы гибридной войны против Запада и Италии. Это серьезное и неприемлемое вмешательство в работу итальянских институтов власти и национальную безопасность", - заявил глава МИД Италии Антонио Таяни.

Высылка последовала после задержания двух бывших сотрудников итальянских спецслужб. По данным следствия, один из них - бывший сотрудник разведки - в течение нескольких лет передавал представителям России информацию, полученную от источников, связанных с вооруженными силами Италии.

Итальянские СМИ сообщают, что переданные сведения касались в том числе системы ПВО SAMP/T и ракет Aster, поставляемых Украине. Россиян также интересовала информация о миссии НАТО в Болгарии и компании Avio, производящей двигатели для дронов и сверхзвуковых ракет.

Следователи утверждают, что подозреваемый получал деньги за сотрудничество и передавал информацию в течение 12 лет. Его адвокат отвергает обвинения в государственной измене и настаивает, что речь шла исключительно о данных из открытых источников.

Москва уже пообещала дать "соответствующий ответ" на решение Рима. Российский посол Сергей Парамонов заявил, что итальянские власти стремятся максимально ограничить влияние России в стране.