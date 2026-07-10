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Бабушка перепутала внука и увезла из детсада чужого ребенка 0 652

В мире
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бабушка с внуком

ChatGPT

В Бельгии произошел необычный случай: бабушка, пришедшая за двухлетним внуком в детский сад, по ошибке забрала домой другого малыша. Ошибку обнаружили только после ее ухода, после чего ребенка пришлось срочно разыскивать с помощью полиции.

Курьезный, но тревожный случай произошел в бельгийском Стромбек-Бевере. Бабушка, пришедшая за внуком в детский сад, по ошибке увезла домой чужого двухлетнего ребенка, передает NOS.

Когда сотрудники учреждения обнаружили исчезновение малыша, через систему оповещения жителей и полиции было распространено срочное сообщение с просьбой помочь в поисках женщины с детской коляской. В ориентировке говорилось, что она, предположительно, направилась пешком в центр города.

К счастью, история быстро завершилась благополучно. Ошибку заметили родственники, и дедушка вскоре привез ребенка обратно в детский сад.

«К счастью, все закончилось хорошо, но подобного не должно происходить», — заявил представитель учреждения Йелле Схеперс в комментарии для бельгийской телерадиокомпании VRT.

После инцидента руководство детского сада встретилось с родителями ребенка и начало внутреннюю проверку. Сотрудники намерены пересмотреть порядок передачи детей родственникам.

По словам руководителя учреждения Неле Махарис, персонал исходил из того, что бабушка без труда узнает собственного внука. Однако теперь детский сад рассматривает возможность ужесточить процедуру выдачи детей. Среди предложенных мер — обязательная проверка имени и фамилии человека, который приходит за ребенком, а также предъявление удостоверения личности.

Инцидент завершился без последствий для ребенка, однако стал поводом пересмотреть правила безопасности в детском саду. В учреждении намерены усилить контроль при передаче детей родственникам, чтобы подобная ошибка больше не повторилась.

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#безопасность #детский сад #родители #семья #ошибки #правила #дети
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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