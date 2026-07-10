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Число жертв землетрясений в Венесуэле приблизилось к 3900: тысячи людей остаются пропавшими 0 101

В мире
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Спасение людей в Венесуэле
ФОТО: twitter

Власти Венесуэлы уточнили данные о последствиях серии мощных землетрясений, произошедших в конце июня. Количество подтвержденных жертв продолжает расти, а десятки тысяч людей по-прежнему нуждаются в помощи.

Число погибших в результате двух сильных землетрясений, произошедших в Венесуэле 24 июня, увеличилось до 3889 человек. Обновленные данные опубликованы в правительственном отчете.

По информации властей, за сутки официальное число жертв выросло с 3811 до 3889 человек. Отчет обнародовал председатель Национальной ассамблеи Хорхе Родригес.

По последним данным, около 17 тысяч человек получили ранения. Еще тысячи жителей до сих пор числятся пропавшими без вести, а почти 18 тысяч остались без жилья.

Два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли вечером 24 июня недалеко от прибрежного города Морон. После основных подземных толчков регион пережил сотни афтершоков, что осложнило проведение спасательных работ и обследование разрушенных районов.

Рост числа погибших спустя несколько недель после катастрофы показывает, что спасательные и поисковые операции продолжаются. По мере разбора завалов власти продолжают уточнять масштаб последствий.

Наиболее серьезные разрушения зафиксированы в штате Ла-Гуайра, где располагался эпицентр обоих землетрясений. Там повреждено более 800 зданий, причем 190 из них полностью разрушены.

Одновременно Венесуэла ищет международную поддержку для восстановления пострадавших районов. Исполняющая обязанности президента Дельси Родригес призвала разблокировать замороженные за рубежом государственные активы, чтобы направить средства на ликвидацию последствий стихийного бедствия.

Кроме того, Организация Объединенных Наций рассчитывает привлечь около 300 млн долларов на восстановительные работы, а власти Венесуэлы начали переговоры с Международным валютным фондом о разблокировке финансовых активов страны.

Работы по поиску людей, оценке ущерба и восстановлению инфраструктуры продолжаются, поэтому официальные данные о последствиях землетрясений могут еще измениться.

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#катастрофа #землетрясение #Венесуэла #восстановление
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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