Следствие утверждает, что группа из восьми человек готовила тщательно спланированный теракт во время турнира UFC у Белого дома. Предполагалось использовать беспилотники со взрывчаткой, после чего открыть снайперский огонь по толпе. Среди предполагаемых целей назывались Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс и Илон Маск.

Американские власти предъявили обвинения восьми мужчинам, которых подозревают в подготовке масштабного теракта во время турнира UFC, проходившего у Белого дома. По данным следствия, целью злоумышленников были президент США Дональд Трамп, вице-президент Джей Ди Вэнс и предприниматель Илон Маск, передает NOS.

Как сообщает следствие, подозреваемым инкриминируют сговор с террористической целью, подготовку убийств на федеральной территории и ряд других тяжких преступлений.

Турнир UFC состоялся в прошлом месяце на территории Белого дома и был приурочен к 80-летию Дональда Трампа. По оценкам организаторов, мероприятие посетили около 4300 человек, включая примерно 1200 военнослужащих. Спустя несколько дней после турнира ФБР сообщило, что готовившийся теракт удалось предотвратить.

По данным прокуратуры, подготовка началась еще в мае. Следствие утверждает, что участники группы собирали деньги, приобретали огнестрельное оружие, боеприпасы, бронежилеты, взрывчатку, беспилотники и средства связи. За четыре дня до мероприятия правоохранительные органы получили информацию о возможной угрозе, что позволило сорвать реализацию плана.

Согласно материалам дела, злоумышленники намеревались направить на территорию турнира беспилотники со взрывчаткой. После взрывов, когда среди зрителей началась бы паника, снайперы должны были открыть огонь по убегающим людям. Среди предполагаемых целей, по версии следствия, были Дональд Трамп, Джей Ди Вэнс и Илон Маск.

Если вина обвиняемых будет доказана в суде, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Следствие по делу продолжается. Американские власти выясняют, действовала ли группа самостоятельно или могла быть связана с другими экстремистскими организациями.