Европейская комиссия пришла к выводу, что Facebook и Instagram используют элементы дизайна, которые формируют у пользователей зависимость и нарушают правила Евросоюза. Если Meta не сможет опровергнуть претензии, компании может грозить штраф до 11 млрд евро.

Европейская комиссия заявила, что компания Meta, владеющая Facebook и Instagram, недостаточно учитывает влияние своих сервисов на психическое благополучие пользователей и нарушает требования европейского законодательства.

По мнению регулятора, такие функции, как бесконечная лента новостей, автоматическое воспроизведение видео, push-уведомления и персонализированные рекомендации, побуждают людей проводить в приложениях все больше времени. В результате пользователи привыкают пользоваться сервисами автоматически, что способствует формированию нездоровых привычек и навязчивого поведения.

Комиссия также установила, что Meta игнорировала данные о том, сколько времени подростки проводят в приложениях по ночам. Кроме того, компания не приняла во внимание информацию о том, что изменения в формате Reels и Stories могут провоцировать чрезмерное и даже зависимое использование платформ.

Хотя Facebook и Instagram уже предлагают инструменты для ограничения времени, которое дети и подростки проводят в приложениях, в Еврокомиссии считают их недостаточно эффективными. По мнению чиновников, система родительского контроля слишком сложна в настройке и практически не помогает сократить время использования сервисов.

В связи с этим Еврокомиссия предлагает изменить дизайн приложений. В частности, автоматическое воспроизведение видео и бесконечная прокрутка не должны быть включены по умолчанию. Также предлагается внедрить обязательные напоминания о времени, проведенном перед экраном, а алгоритмы рекомендаций сделать менее ориентированными на удержание пользователей внутри приложений.

Теперь Meta получила возможность представить свои возражения. Если компании не удастся убедить регулятора, ей может быть назначен штраф в размере до 6% мирового годового оборота.

Учитывая, что в прошлом году выручка Meta составила около 180 млрд евро, максимальный размер штрафа может достигнуть примерно 11 млрд евро. После вынесения окончательного решения компания сможет обжаловать его в Европейском суде.

Это уже второй случай за последние месяцы, когда Еврокомиссия предъявляет претензии Meta. В апреле регулятор заявил, что компания недостаточно эффективно препятствует использованию Facebook и Instagram детьми младше 13 лет. По этому делу Meta также грозит крупный штраф.

Ранее претензии Еврокомиссии были предъявлены и китайской платформе TikTok — также из-за элементов дизайна, способствующих формированию зависимости. В прошлом году Meta уже была оштрафована на 200 млн евро за модель подписки, при которой пользователям предлагалось либо согласиться на использование персональных данных для рекламы, либо оплачивать доступ к сервисам без рекламы.

Европейские власти продолжают ужесточать контроль над крупнейшими цифровыми платформами. Новые претензии к Meta свидетельствуют о том, что в центре внимания регуляторов сегодня находятся не только вопросы конфиденциальности данных, но и влияние алгоритмов и дизайна социальных сетей на поведение и психическое здоровье пользователей.