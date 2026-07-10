Европейская комиссия готовит масштабный план ускоренной электрификации экономики, который должен сократить зависимость Евросоюза от нефти и природного газа. Новая стратегия предусматривает политические и финансовые меры, призванные стимулировать переход на электротранспорт, тепловые насосы и другие технологии, работающие на электроэнергии.

Европейский союз намерен представить масштабный план по снижению зависимости от ископаемого топлива за счет ускоренной электрификации экономики. Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на проект документа Европейской комиссии, Брюссель готовит новые политические инициативы и механизмы финансирования, которые должны ускорить переход на использование электроэнергии в различных секторах.

Инициатива стала ответом на энергетические последствия конфликта вокруг Ирана, который привел к резкому росту цен на нефть и газ. По оценке Евросоюза, зависимого от импорта энергоносителей, с конца февраля дополнительные расходы на энергоресурсы увеличились почти на 50 млрд евро.

Проект стратегии планируется представить 17 июля. Документ предусматривает введение минимального целевого показателя доли электроэнергии в общем энергопотреблении ЕС к 2040 году. Конкретное значение пока не определено, поскольку проект продолжает дорабатываться.

План предполагает ускоренную замену автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями на электромобили, более широкое внедрение тепловых насосов вместо газовых котлов в жилых домах, а также модернизацию промышленных предприятий с переходом на оборудование, работающее на электричестве.

Одновременно Еврокомиссия намерена расширить финансовую поддержку такого перехода. Несмотря на то что электромобили, тепловые насосы и другие электрические технологии позволяют снизить эксплуатационные расходы в долгосрочной перспективе, высокая стоимость их приобретения остается серьезным препятствием для многих семей и компаний.

В Брюсселе рассчитывают, что ускоренная электрификация позволит не только укрепить энергетическую безопасность Евросоюза, но и приблизит достижение климатических целей. Снижение зависимости от импортируемых нефти и газа должно сделать европейскую экономику менее уязвимой перед геополитическими кризисами и резкими колебаниями цен на энергоносители.