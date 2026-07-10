Израиль передал американским властям информацию о возможном плане Ирана организовать покушение на президента США Дональда Трампа. Официального подтверждения этим сведениям нет, однако сообщения появились сразу в нескольких крупных американских СМИ.

Израиль предупредил администрацию США о предполагаемом плане Ирана по убийству президента Дональда Трампа. Об этом сообщили телеканал CNN и газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников СМИ, предполагаемый план был разработан иранским руководством недавно. Какие именно данные легли в основу предупреждения и насколько далеко могла продвинуться подготовка, не уточняется.

Как сообщает CNN, американский чиновник рассказал, что власти США уже в течение последних недель получали сигналы о возможной угрозе. Однако информация, поступившая от Израиля, отличалась тем, что содержала сведения о конкретном предполагаемом сценарии покушения.

При этом другой представитель американской администрации допустил, что подобное предупреждение могло преследовать и политическую цель — повлиять на позицию Трампа в отношении Ирана.

В последние недели между Вашингтоном и Иерусалимом обсуждаются дальнейшие действия в отношении Тегерана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает за более жесткий курс, тогда как между ним и Трампом по этому вопросу, по данным СМИ, возникли разногласия.

Это означает, что сообщения о возможной угрозе рассматриваются не только в контексте безопасности президента США, но и как фактор, способный повлиять на дальнейшие решения по ближневосточному конфликту.

Дополнительные вопросы вызвал и недавний перелет Трампа после саммита НАТО в Анкаре. По данным СМИ, вопреки ожиданиям он не воспользовался новым президентским самолетом Air Force One, что породило новые предположения о повышенных мерах безопасности.

Сам Трамп также заявил, что считает себя главной целью Ирана.

«Я нахожусь на первом месте в списке Ирана на устранение», — сказал президент США, не приведя каких-либо дополнительных подробностей.

Пока ни американские власти, ни Израиль не представили официальных доказательств существования предполагаемого плана, а Тегеран публично не комментировал опубликованные сообщения.