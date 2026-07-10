Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Израиль предупредил США о возможном плане покушения на Трампа — СМИ 0 102

В мире
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Израиль передал американским властям информацию о возможном плане Ирана организовать покушение на президента США Дональда Трампа. Официального подтверждения этим сведениям нет, однако сообщения появились сразу в нескольких крупных американских СМИ.

Израиль предупредил администрацию США о предполагаемом плане Ирана по убийству президента Дональда Трампа. Об этом сообщили телеканал CNN и газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По информации собеседников СМИ, предполагаемый план был разработан иранским руководством недавно. Какие именно данные легли в основу предупреждения и насколько далеко могла продвинуться подготовка, не уточняется.

Как сообщает CNN, американский чиновник рассказал, что власти США уже в течение последних недель получали сигналы о возможной угрозе. Однако информация, поступившая от Израиля, отличалась тем, что содержала сведения о конкретном предполагаемом сценарии покушения.

При этом другой представитель американской администрации допустил, что подобное предупреждение могло преследовать и политическую цель — повлиять на позицию Трампа в отношении Ирана.

В последние недели между Вашингтоном и Иерусалимом обсуждаются дальнейшие действия в отношении Тегерана. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступает за более жесткий курс, тогда как между ним и Трампом по этому вопросу, по данным СМИ, возникли разногласия.

Это означает, что сообщения о возможной угрозе рассматриваются не только в контексте безопасности президента США, но и как фактор, способный повлиять на дальнейшие решения по ближневосточному конфликту.

Дополнительные вопросы вызвал и недавний перелет Трампа после саммита НАТО в Анкаре. По данным СМИ, вопреки ожиданиям он не воспользовался новым президентским самолетом Air Force One, что породило новые предположения о повышенных мерах безопасности.

Сам Трамп также заявил, что считает себя главной целью Ирана.

«Я нахожусь на первом месте в списке Ирана на устранение», — сказал президент США, не приведя каких-либо дополнительных подробностей.

Пока ни американские власти, ни Израиль не представили официальных доказательств существования предполагаемого плана, а Тегеран публично не комментировал опубликованные сообщения.

×
Читайте нас также:
#Иран #США #Израиль #безопасность #политика
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Шпионское око не дремлет
Изображение к статье: На конвейере завода Volkswagen
Изображение к статье: Моджтаба Хаменеи

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Семейная пара среднего возраста
Люблю!
Изображение к статье: Сборщики клубники
Наша Латвия
Изображение к статье: Зарядка электромобиля
В мире
Изображение к статье: Почему в Ирландии нет змей?
В мире животных
Изображение к статье: Военный парад в Северной Корее
В мире
Изображение к статье: ТОП-5 неприхотливых многолетников для дачи
Дом и сад
Изображение к статье: Семейная пара среднего возраста
Люблю!
Изображение к статье: Сборщики клубники
Наша Латвия
Изображение к статье: Зарядка электромобиля
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео