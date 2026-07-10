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Ким Чен Ын наращивает ядерный арсенал и ускоряет модернизацию армии 0 30

В мире
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Военный парад в Северной Корее

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын распорядился усилить ядерные силы страны как количественно, так и качественно. Соответствующее решение было принято на заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи, где также обсуждались модернизация вооруженных сил, развитие разведки и строительство новых военно-морских баз.

Северная Корея объявила о новых мерах по укреплению своего ядерного потенциала и модернизации армии. Об этом сообщило государственное информационное агентство KCNA. Решения были приняты на расширенном заседании Центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи под председательством Ким Чен Ына на фоне сохраняющейся напряженности вокруг военной программы Пхеньяна.

По данным KCNA, участники совещания утвердили план дальнейшего развития ядерных сил страны «в количественном и качественном отношении». Ким Чен Ын также поставил задачу ускорить модернизацию вооруженных сил.

Северокорейский лидер заявил, что безопасность страны и «подлинный мир» могут быть гарантированы только при наличии армии, способной эффективно противостоять любым угрозам. По его словам, укрепление военного потенциала необходимо для сохранения надежного сдерживающего фактора.

В рамках принятых решений власти КНДР намерены модернизировать техническую инфраструктуру, связанную с боевыми системами, продолжить развитие ядерных сил, а также обновить военные базы. Кроме того, обсуждались вопросы повышения уровня стандартизации и специализации объектов военного назначения.

Особое внимание на заседании было уделено развитию Главного разведывательного управления КНДР. Власти намерены расширить возможности военной разведки в сфере наблюдения, сбора разведывательной информации и стратегического анализа.

Также, по информации KCNA, участники совещания рассмотрели планы строительства современных военно-морских баз и модернизации судостроительных предприятий. Эти меры соответствуют курсу Ким Чен Ына на комплексное развитие всех видов вооруженных сил страны.

Заявления Пхеньяна свидетельствуют о продолжении курса на укрепление военного потенциала КНДР, несмотря на международную критику и санкционное давление. Особый акцент на развитии ядерных сил, разведки и военно-морской инфраструктуры указывает на стремление Северной Кореи расширить свои возможности сдерживания и повысить боеготовность армии.

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#ядерное оружие #санкции #разведка #Ким Чен Ын #Северная Корея #политика
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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