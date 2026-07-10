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На польской границе у гражданки Украины изъяли золотые слитки на 397 тысяч долларов 0 834

В мире
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: На польской границе у гражданки Украины изъяли золотые слитки на 397 тысяч долларов

Польские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза почти трех килограммов золота. Драгоценный металл, спрятанный под одеждой гражданки Украины, обнаружили с помощью специального сканера во время проверки на пограничном пункте пропуска Кросценко.

На пункте пропуска Кросценко на польско-украинской границе сотрудники Национальной налогово-таможенной администрации Польши (KAS) обнаружили у гражданки Украины незадекларированные золотые слитки.

Во время прохождения таможенного контроля женщина не сообщила о наличии драгоценного металла. Однако при проверке с использованием специального сканера таможенники выявили подозрительный груз.

В ходе досмотра под одеждой украинки нашли мешочки с золотыми слитками общим весом около трех килограммов.

По оценке польских властей, стоимость изъятого золота составляет примерно 397 тысяч долларов.

Драгоценный металл был конфискован и передан для дальнейшего расследования Подкарпатскому таможенно-налоговому управлению в Перемышле.

Кроме того, правоохранители изъяли у женщины 23,4 тысячи евро.

Польские правоохранительные органы выясняют все обстоятельства попытки ввоза незадекларированного золота. Если нарушение подтвердится, гражданке Украины может грозить ответственность в соответствии с польским таможенным законодательством.

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Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
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