В 2025 году население Европейского союза пятый год подряд продолжало расти и достигло 452 миллионов человек, в основном благодаря положительному сальдо миграции. Латвия, наряду с Эстонией и Венгрией вошла в число стран-членов с наиболее значительным сокращением населения.

Население Европейского союза продолжило расти в 2025 году. По данным Евростата, на 1 января 2026 года в ЕС, по оценкам, проживало 452 миллиона человек, что на 706 000 больше, чем годом ранее.

Рост населения наблюдается пятый год подряд после 2021 года, когда численность населения ЕС сократилась из-за пандемии коронавируса.

С 2012 года естественный прирост населения в Европейском союзе был отрицательным, то есть смертность превышала рождаемость, однако общая численность населения продолжала расти благодаря положительному сальдо миграции.

За последние десять лет число жителей ЕС выросло на восемь миллионов, а по сравнению с 2006 годом — на 16 миллионов. В долгосрочной перспективе население Европейского союза увеличилось на 97,5 миллиона человек: с 354,5 миллиона в 1960 году до 452 миллионов в 2026 году.

Однако темпы роста замедлились: в 1960-х годах население ЕС увеличивалось в среднем на три миллиона человек в год, а в 2010-х — лишь примерно на 600 000 человек в год.

За год численность населения выросла в 16 странах-членах ЕС.

Самый быстрый рост был зафиксирован на Мальте, где численность населения увеличилась на 24,1 человека на 1000 жителей. За ней следуют Кипр (+13,7 на 1000 жителей) и Люксембург (+13,1).

Наибольшее же сокращение населения произошло в Латвии, где число жителей уменьшилось на 8,3 человека на 1000 жителей. В число стран с самым значительным снижением также вошли Эстония (-6,8 на 1000 жителей) и Венгрия (-5,4), пишет Postimees.