В 2025 году население Европейского союза пятый год подряд продолжало расти и достигло 452 миллионов человек, в основном благодаря положительному сальдо миграции. Латвия, наряду с Эстонией и Венгрией вошла в число стран-членов с наиболее значительным сокращением населения.
Население Европейского союза продолжило расти в 2025 году. По данным Евростата, на 1 января 2026 года в ЕС, по оценкам, проживало 452 миллиона человек, что на 706 000 больше, чем годом ранее.
Рост населения наблюдается пятый год подряд после 2021 года, когда численность населения ЕС сократилась из-за пандемии коронавируса.
С 2012 года естественный прирост населения в Европейском союзе был отрицательным, то есть смертность превышала рождаемость, однако общая численность населения продолжала расти благодаря положительному сальдо миграции.
За последние десять лет число жителей ЕС выросло на восемь миллионов, а по сравнению с 2006 годом — на 16 миллионов. В долгосрочной перспективе население Европейского союза увеличилось на 97,5 миллиона человек: с 354,5 миллиона в 1960 году до 452 миллионов в 2026 году.
Однако темпы роста замедлились: в 1960-х годах население ЕС увеличивалось в среднем на три миллиона человек в год, а в 2010-х — лишь примерно на 600 000 человек в год.
За год численность населения выросла в 16 странах-членах ЕС.
Самый быстрый рост был зафиксирован на Мальте, где численность населения увеличилась на 24,1 человека на 1000 жителей. За ней следуют Кипр (+13,7 на 1000 жителей) и Люксембург (+13,1).
Наибольшее же сокращение населения произошло в Латвии, где число жителей уменьшилось на 8,3 человека на 1000 жителей. В число стран с самым значительным снижением также вошли Эстония (-6,8 на 1000 жителей) и Венгрия (-5,4), пишет Postimees.
Latvijas 🇱🇻 iedzīvotāju skaits 2025.gadā samazinājies par 0,83%, galvenokārt negatīvas dabiskās kustības (miruši > dzimuši) dēļ. Tas ir zemākais rādītājs starp visām ES-27 🇪🇺 valstīm. pic.twitter.com/CfJaDs4iUr— Jānis Hermanis (@J_Hermanis) July 10, 2026
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