Большинство образцов клубники, проверенных в странах Евросоюза, содержали остатки пестицидов. Однако выращенная в Испании ягода показала один из лучших результатов, а органическая клубника и вовсе оказалась полностью свободной от токсичных веществ.

Испанская клубника вошла в число самых безопасных в Европе по содержанию пестицидов. К такому выводу пришли авторы исследования, проведенного организацией PAN Europe совместно с экологическими объединениями, которые проанализировали образцы ягод из 11 стран ЕС, передает Euronews.

В целом по Европе следы пестицидов были обнаружены в 88% исследованных образцов клубники. При этом 58% ягод содержали остатки ПФАС — так называемых «вечных химикатов», которые практически не разлагаются и способны накапливаться в организме человека и окружающей среде. Более половины найденных веществ относятся к числу наиболее опасных пестицидов, разрешенных к использованию в ЕС, но подлежащих постепенному выводу из обращения.

Испанская клубника на этом фоне показала значительно более благоприятные результаты. В одном из двух исследованных испанских образцов специалисты обнаружили лишь два разрешенных пестицида, причем их концентрация оказалась существенно ниже допустимых норм.

Особенно хорошие показатели продемонстрировала органическая клубника. Как в Испании, так и в других европейских странах ни в одном из исследованных органических образцов не было выявлено следов пестицидов.

По словам координатора программы по токсичным веществам организации Ecologistas en Acción Кристины Гарсии, результаты исследования свидетельствуют о том, что выращивать клубнику без применения опасных химикатов вполне реально.

Авторы исследования считают, что полученные данные ставят под сомнение необходимость смягчения европейских правил использования пестицидов и, напротив, говорят в пользу более строгого соблюдения действующих требований.

Вместе с тем экологи напоминают, что экологичность продукции — не единственный вопрос, связанный с производством клубники. По словам координатора водной программы организации Ecologistas en Acción Колдо Эрнандеса, интенсивное выращивание этой культуры сопровождается высоким потреблением воды, а также вызывает серьезные вопросы к условиям труда сезонных работников. В частности, он заявил о случаях эксплуатации женщин, занятых на сборе урожая, охарактеризовав их положение как близкое к «полурабскому».

Исследование показывает, что испанская клубника входит в число наиболее безопасных по содержанию пестицидов в Евросоюзе. Однако эксперты подчеркивают: оценивать производство продуктов питания следует не только по их химической безопасности, но и с учетом экологических и социальных последствий.