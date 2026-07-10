Футуролог и изобретатель Рэй Курцвейл, которому сейчас 78 лет, вновь обратился к теме преодоления старения.

В основе его прогноза лежит концепция «скорости ухода от старения» (Longevity Escape Velocity). Согласно этой идее к 2032 году наступит переломный момент, когда медицинские технологии смогут компенсировать потерю времени, происходящую в организме за каждый прожитый год.

Иными словами, наука сможет не просто замедлять старение, а фактически отодвигать его границы, добавляя человеку год здоровой жизни за каждый прожитый год.

Курцвейл подчеркивает, что речь не идет о бессмертии в примитивном смысле — люди по-прежнему будут умирать от несчастных случаев, инфекций или насилия. Однако смерть от старости как биологическая неизбежность может перестать существовать.

Двигатель медицинской революции

Главную причину своего оптимизма футуролог видит в стремительном развитии искусственного интеллекта (ИИ). По его словам, процессы поиска лекарств и вычислительной биологии, которые раньше были медленными и дорогими, становятся цифровыми, быстрыми и масштабируемыми.

Системы ИИ уже способны анализировать миллионы вариантов молекул, выявлять терапевтические цели, моделировать биологические процессы и предлагать методы лечения с недостижимой ранее скоростью. Курцвейл считает, что если раньше прорывы в медицине случались раз в несколько лет или десятилетий, то в ближайшее десятилетие темп открытий значительно ускорится.

Этот подход уже начинает переходить из теоретической плоскости в практическую. В последние годы проводятся клинические исследования методов, воздействующих на поврежденные клетки с помощью частичного перепрограммирования, разрабатываются препараты, нацеленные на биологические механизмы старения, а также активно используются ИИ-модели для поиска новых терапевтических мишеней.

Однако большинство этих работ находятся на самых ранних этапах — эксперименты на клетках и животных, а также первые исследования с участием людей, касающиеся конкретных заболеваний, а не общего омоложения организма.

Рамки прогнозов

Разрыв между продлением здоровой жизни и реальной отменой старения остается главным предметом споров.

Скептики напоминают, что значительное увеличение средней продолжительности жизни в XX веке было достигнуто за счет вакцинации, антибиотиков, улучшения санитарии и снижения детской смертности. В последние десятилетия темпы роста продолжительности жизни в развитых странах замедлились, поскольку предотвратить смерть в молодом возрасте оказалось проще, чем добавить годы жизни пожилым людям, страдающим от хронических заболеваний.

Курцвейл, который давно знаком с критикой в свой адрес, имеет репутацию человека, предсказывавшего крупные технологические тренды в области вычислений и Интернета. Однако его прогнозы в биологии многие считают чрезмерно оптимистичными, поскольку человеческое тело — это не компьютер и не процессор. Это сложная живая система с взаимодействиями между генами, клетками, иммунитетом, микробиомом и окружающей средой.

Поэтому прогноз Курцвейла стоит воспринимать не как точную дату, а как указание на тенденцию: старение перестает быть «естественной судьбой» и становится биологическим процессом, который можно изучать и, возможно, корректировать.

До 2032 года осталось несколько лет. Если Курцвейл прав, человечество стоит на пороге величайшей революции в медицине. Если он ошибается, это станет важным напоминанием о том, что биология намного сложнее технологий.