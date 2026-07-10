Иран разработал новый план покушения на Трампа, предупредила разведка Израиля. Спецслужбы США в последние недели неоднократно получали подобные разведданные, однако поступившая от израильтян информация более конкретна, передает CNN. Некоторые американские чиновники в беседе с телеканалом предположили, что Израиль таким образом пытается повлиять на Дональда Трампа в то время, когда он решает, усилить ли удары по Ирану.

Сообщения о разработке Тегераном планов покушения на Трампа начали поступать после того, как в январе 2020 года по его приказу американские военные убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Сам Трамп назвал себя "номером один в иранском списке на устранение". 8 июля он покинул завершившийся саммит НАТО в Анкаре на старом президентском Air Force One, а не на подаренном Катаром самолете. По данным СМИ, такова была рекомендация Секретной службы США в связи с возможным покушением.