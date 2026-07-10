Россия и Китай в 2023 году обсуждали совместные военные проекты, включая способы противодействия спутниковой сети Starlink. Об этом говорится в расследовании европейских СМИ, основанном на документах, связанных с российско-китайскими переговорами.

Россия вела с Китаем закрытые переговоры о сотрудничестве в военной сфере, в том числе о разработке технологий для противодействия спутниковой системе Starlink. Об этом сообщили The Insider, Der Spiegel и Le Monde, ссылаясь на документы, полученные в ходе совместного расследования.

По данным изданий, речь идет о презентациях, представленных осенью 2023 года на третьем Китайско-российском форуме по военно-техническому сотрудничеству, а также о двустороннем протоколе, подписанном в Москве в июне того же года.

Согласно опубликованным материалам, стороны обсуждали взаимодействие в области космического вооружения, технологий уничтожения спутников, систем противовоздушной и противоракетной обороны, авиации, военной техники и материально-технического обеспечения войск.

В документах также описаны возможные способы противодействия Starlink. В частности, рассматривались варианты проведения кибератак через терминалы гражданских пользователей, а также физического уничтожения спутников с помощью недорогих перехватчиков китайского производства. Кроме того, китайская сторона предложила создать технический альянс против Starlink с участием других заинтересованных государств.

Starlink играет важную роль в обеспечении связи в Украине, в том числе для военных подразделений и операторов беспилотников. Поэтому любые попытки ограничить работу этой системы рассматриваются как значимый элемент современных военных технологий.

Как отмечает The Insider, подписанный в Москве протокол также свидетельствует о намерении России и Китая начать совместную разработку систем противовоздушной и противоракетной обороны, предназначенных для перехвата гиперзвуковых, баллистических ракет и маневрирующих боевых блоков. Кроме того, стороны договорились приступить к проектированию перспективных комплексов ПВО и ПРО.

В расследовании утверждается, что одним из результатов такого сотрудничества стал автономный беспилотный летательный аппарат V2U, который российские войска используют в войне против Украины. По данным авторов публикации, многие компоненты аппарата, включая модуль искусственного интеллекта, произведены в Китае.

На этой неделе агентство Reuters также сообщило, что российские военные пытаются нарушить работу Starlink с помощью мощных средств радиоэлектронной борьбы. Предполагается, что таким образом они стремятся осложнить использование украинских беспилотников.

Расследование основано на документах, опубликованных журналистами. Официальных комментариев российских и китайских властей по поводу изложенных в публикации сведений на момент выхода материала не приводится.