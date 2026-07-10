Сенатор-«ястреб» из Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что Белый дом согласился поддержать законопроект об «адских» санкциях против России. Об этом он заявил, приехав в Киев, где встретился с Зеленским.

"Я рад сообщить, что примерно 30 минут назад мы достигли соглашения с Белым домом относительно версии законопроекта о санкциях против России, которую они поддержат. Это означает, что он станет законом", – подчеркнул Грэм.

Грэм считает, что пакет санкций должен предоставить Трампу «дополнительные инструменты для содействия прекращению войны».

Накануне Грэм опубликовал твит о своем законопроекте.

«Мой законопроект о санкциях против России, внесённый совместно с сенатором Блюменталем, может действительно изменить ситуацию. Этот законодательный акт – с широкой и глубокой двухпартийной поддержкой – позволит президенту Трампу ввести тарифы на ведущие страны, которые покупают дешёвую российскую нефть и природный газ, чтобы поддерживать военную машину Путина. По моему мнению, это лето – время, чтобы пойти ва-банк и оказать давление на Путина, чтобы он сел за стол переговоров и положил конец кровавой бойне», – написал он в Х.

Напомним, согласно законопроекту должны быть введены 500% пошлины на импорт в США товаров из стран, которые покупают российские энергоносители.

Законопроект был подготовлен более полутора лет назад, но с тех пор лежал без движения.

Дизель пошел в рост

Тем временем Россия и без всяких адских санкций перестала экспортировать нефтепродукты.

Запрет на экспорт дизельного топлива из России (из-за бомбардировок российских НПЗ Украиной) может спровоцировать дефицит в Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, заявил представитель компании Sparta Нил Кросби в комментарии The Financial Times.

Издание отмечает, что решение Москвы запретить поставки совпало с заявлением Трампа о прекращении перемирия между США и Ираном, что критически сократило отгрузки через Персидский залив.

Согласно последним данным торгов, этот двойной удар привел к резкому скачку оптовых цен в Европе, где дизтопливо торгуется близко к 135 долларам.

На латвийских заправках Circle K стоимость дизельного топлива уже сравнялась с ценой бензина и приближается к 1,80 евро за литр. Еще вечера дизель стоил 1,584 евро/литр.