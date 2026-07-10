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Трагедия в Испании: 12 человек погибли во время лесного пожара в Андалусии 0 198

В мире
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
ФОТО: twitter

На юге Испании жертвами крупного лесного пожара стали 12 человек. Огонь вспыхнул во время сильной жары в провинции Альмерия, вынудив власти эвакуировать жителей и привлечь к тушению сотни спасателей.

Число погибших в результате лесного пожара в испанской Андалусии возросло до 12 человек. Об этом сообщили власти автономного сообщества.

Трагедия произошла в районе деревни Бедар в провинции Альмерия. Первоначально сообщалось о шести погибших, однако после проведения поисковых работ власти уточнили данные. Часть погибших была обнаружена в автомобилях.

По меньшей мере еще шесть человек получили травмы. Двух пострадавших, включая женщину с ожогами и человека с отравлением дымом, госпитализировали. Еще четверым медицинскую помощь оказали на месте.

Пожар вспыхнул вечером при температуре воздуха около +40 градусов. В борьбе с огнем были задействованы около 150 пожарных, а в ближайшее время к операции должно присоединиться подразделение армии Испании по чрезвычайным ситуациям.

Из-за быстрого распространения огня власти перекрыли дороги и эвакуировали жителей. Около 50 человек временно разместили в местном культурном центре.

Причина возгорания официально пока не установлена. По словам очевидцев, пожар мог начаться после обрыва линии электропередачи, однако эта версия еще проверяется.

Пожар произошел на фоне продолжающейся волны жары, охватившей юг Испании. В последние дни в ряде районов Андалусии действовал оранжевый уровень погодной опасности из-за экстремально высокой температуры.

В последние годы Испания все чаще сталкивается с масштабными лесными пожарами, которым способствуют продолжительная засуха и аномальная жара. В 2025 году огонь уничтожил более 393 тысяч гектаров территории — это стало самым разрушительным сезоном лесных пожаров в современной истории страны.

Власти продолжают тушение пожара и уточняют информацию о его последствиях.

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#пожар #Испания #трагедия #спасатели
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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