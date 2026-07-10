«Болезнь Х»: ученые составили список вирусов, способных вызвать новую пандемию

Ученые составили каталог РНК-вирусов, способных заражать человека, чтобы определить наиболее вероятных возбудителей следующей пандемии. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на масштабное исследование профессора Эдинбургского университета Марка Вулхауса и его коллег.

«Наши данные также способны помочь предсказать, как может выглядеть будущий вирус пандемии — так называемая "болезнь X"», — отметил ученый.

Каталог включает 239 видов патогенных РНК-вирусов, некоторые из которых вызывают особую тревогу ученых, - сообщает RTVI US.

🔸Возможно появление нового вируса, родственного кори. По словам Вулхауса, такой патоген мог бы спровоцировать «чрезвычайную ситуацию в мировом масштабе, гораздо более серьезную, чем Covid».

🔸Вирусы птичьего гриппа продолжают эволюционировать в диких птицах, заражая млекопитающих и людей и получая больше возможностей для адаптации.

🔸Есть риск повторения пандемии коронавируса. Патогены этого вида могут неожиданно быстро приобретать эффективную передачу между людьми.

🔸Другими смертоносными угрозами остаются вирус Нипах с уровнем смертности от 40 до 75%, а также вирусы Эбола и Марбург.