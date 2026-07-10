Участник войны против Украины Александр Лунин, требовавший Владимира Путина решить проблемы солдат и грозивший армейским мятежом, заявил, что говорил об этом под влиянием контузии и «врагов России».

Об этом он сказал в новых видео, опубликованных в соцсетях 10 июля после того, как 11 дней провел в спецприемнике по делу о демонстрации экстремистской символики. В первом ролике Лунин сказал, что «народ фронтовой — он горячий, особенно если контузия, как у меня».

«Больше ошибок допускать нельзя, вы видите, как работают ЦИПСОшники [участники информационно-психологической борьбы со стороны Украины], ну и враги России», — заявил военный. Две недели назад он требовал от Путина помочь российским солдатам, подвергавшимся пыткам и вымогательствам. По словам Лунина, «путь был тяжелый, путь был нелегкий», но он «пер как мог» и «никуда не свернул», однако встречи с президентом все равно не будет, «тем более там прямой эфир». «Это горячка моя, понимаете. Это контузия, шумящая голова», — сказал военный.

Со слов Лунина, «ничего не слили [на тормозах], ничего не спустили» и проводится «очень большая работа». «То, что сейчас происходит и те процессы, которые сейчас происходят, это уже победа», — заявил он, добавив, что в стране «много проблем», но проблемы военных якобы «все равно будут решаться». Как именно власти отреагируют на озвученные требования, военный не уточнил.

Напомним, что 25 июня Лунин выложил в Instagram видеообращение к Путину, заявив, что участники войны сидят в «зинданах», подвергаются пыткам, насилию и «обнулениям» со стороны командиров из-за отказа выполнять «тупые самоубийственные приказы» и отдавать деньги. Он потребовал личной встречи с президентом, предупредив, что в противном случае «армия развернет свое оружие против Кремля». Позже военный говорил, что не призывает к перевороту, а хочет «донести правду» до главы государства.

После этого силовики провели обыск в доме Лунина, а 27 июня суд в Воронежской области отправил его под административный арест, признав виновным в демонстрации экстремистской или нацистской символики (ст. 20.3 КоАП).

В среду ветеран вышел на свободу, после чего удалил из своих соцсетей посты с обращением к Путину и рассказами о проблемах российских военных, пишет The Moscow Times.