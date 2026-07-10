Сирийские власти сообщили о задержании нескольких подозреваемых по делу о взрывах, произошедших в Дамаске во время визита президента Франции Эммануэля Макрона. В результате атаки погиб один человек, еще 36 получили ранения.

Сирийские силовые структуры задержали нескольких человек, которых подозревают в причастности к взрывам, произошедшим во вторник в столице страны — Дамаске.

По данным Министерства здравоохранения Сирии, в результате взрывов погиб один человек, еще 36 получили ранения.

В день происшествия с официальным визитом в Сирии находился президент Франции Эммануэль Макрон. Взрывы прогремели неподалеку от гостиницы, где он остановился. В этот момент французский лидер направлялся на встречу с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

Как сообщает агентство AP со ссылкой на сирийские службы безопасности, за атакой, предположительно, стоит террористическая группировка «Исламское государство». При этом сама организация пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

По словам представителя сил внутренней безопасности, выйти на след предполагаемых участников удалось благодаря записям камер видеонаблюдения. Один из подозреваемых попал в объектив камер, после чего следователи установили его личность и задержали других возможных сообщников.

За несколько дней до этого в Дамаске произошел еще один взрыв, в результате которого, по данным властей, погибли не менее десяти человек, более двадцати получили ранения.

Ахмед аш-Шараа возглавил Сирию в конце 2024 года после падения режима Башара Асада. С тех пор страну посетили несколько иностранных делегаций, в том числе представители правительства Нидерландов.

Эммануэль Макрон стал первым главой государства Европейского союза, посетившим Сирию после смены власти.

Расследование продолжается. Сирийские власти выясняют обстоятельства нападения и проверяют возможную причастность задержанных к организации взрывов, произошедших во время визита французского президента.