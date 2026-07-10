Среди погибших за РФ в войне в Украине лидируют выходцы из Узбекистана, Таджикистана и Азербайджана (страны СНГ), а также КНДР, Непала и Кубы (дальнее зарубежье). В ВС РФ - 24 тыс. иностранных наемников, считают в НАТО.

Минимум 3 589 иностранцев погибли в войне в Украине на стороне РФ. Это выходцы из более чем 40 стран: от Эквадора и США до Вьетнама и Шри-Ланки.

Об этом в пятницу, 10 июля, говорится в результатах мониторинга, который медиакомпания BBC ведет совместно с изданием "Медиазона" и командой волонтеров.

При этом 1 285 из них - граждане иностранных государств. Их гибель подтверждена на основе открытых источников: сообщений властей, публикаций родственников в соцсетях или фотографий могил и военных мемориалов.

Еще 2 304 солдата из Северной Кореи погибли в ходе вторжения ВСУ в Курскую область в августе 2024 года. Их данные установила Корейская служба BBC на основе спутниковых снимков и официальных фотографий из Пхеньяна с изображением военного мемориала павшим.

В топ-3 стран СНГ, граждане которых погибали за Россию в Украине, вошли Узбекистан, Таджикистан и Азербайджан.

В тройке государств дальнего зарубежья, чьи граждане в наибольшем количестве погибали за Россию в Украине, - КНДР, Непал и Куба.

Кроме того, активная вербовка велась среди жителей Индии, Шри-Ланки и Йемена.

В перечне погибших - также 25 граждан Украины, погибших на фронте в составе российских формирований. Они были прописаны на территориях, подконтрольных Украине на момент начала войны. Большинство завербовались из исправительных колоний. Воюющие на стороне России жители Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины учитываются отдельно, их потери не отражены в общей сводке.

При этом из 233 тыс. погибших российских военных, чьи имена удалось установить, граждане иностранных государств составляют менее 2%.

В НАТО считают, что в составе Вооруженных сил (ВС) РФ воюют примерно 24 тыс. иностранных наемников из 44 стран, сообщил чиновник альянса на саммите в Анкаре. Большую часть, по его словам, составляют выходцы из государств Африки, пишет "Немецкая волна".