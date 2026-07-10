Во Флориде официально переименовали Международный аэропорт Палм-Бич. Теперь он носит имя президента США Дональда Трампа. Решение стало частью серии инициатив, связанных с присвоением его имени государственным объектам и программам.

Международный аэропорт Палм-Бич во Флориде официально переименован в Международный аэропорт имени президента Дональда Трампа.

Соответствующий закон подписал губернатор Флориды Рон Десантис. Аэропорт расположен недалеко от принадлежащего семье Трампа комплекса Мар-а-Лаго.

Переименование отметили торжественным мероприятием. Сын президента Эрик Трамп прилетел в аэропорт на семейном самолете Boeing 757, известном как Trump Force One.

«Прекрасный день», — заявил он в эфире Fox News, добавив, что, по его мнению, именно Дональд Трамп сегодня больше всего ассоциируется с Палм-Бич и Флоридой.

Эрик Трамп также напомнил, что ведущая к аэропорту магистраль уже носит название Бульвар президента Дональда Трампа.

Переименование аэропорта стало очередным шагом в серии инициатив по увековечению имени действующего президента США. Как отмечает AFP, это отличается от сложившейся в США традиции, согласно которой государственные объекты и банкноты обычно не называют в честь ныне живущих, особенно действующих, президентов.

Помимо аэропорта, в четверг в штате Теннесси был открыт новый мост имени Дональда Трампа на автомагистрали I-40.

По данным AFP, имя Трампа уже присвоено ряду государственных объектов и программ. Агентство также сообщает, что его изображение планируется использовать в американских паспортах и на входных билетах в национальные парки, а подпись президента должна появиться на новых долларовых банкнотах.