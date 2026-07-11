Франция страдает от третьей волны экстремальной жары с мая. Правительство впервые активировало план действий при ЧС из-за высоких температур, - сообщает Международное французское радио. С пятницы, 10 июля, он введен в департаментах, где объявлен наивысший, «красный», уровень погодной опасности. Ожидается, что нынешняя волна жары продлится как минимум до середины следующей недели.

В субботу более в 20 департаментах Франции, в том числе в густонаселенном столичном регионе, объявлен «красный» уровень погодной опасности из-за жары. Речь идет примерно о четверти территории материковой Франции и примерно трети ее населения.

План ORSEC предусматривает открытие «специализированных центров, центров защиты и пунктов охлаждения» для «уязвимых категорий населения» — прежде всего пожилых людей, а также «бездомных», указали в правительстве.

«Подобные центры открывались и раньше — или, по крайней мере, были доступны в дневное время (в частности, в зданиях мэрий), чтобы люди могли прийти и охладиться, — отметила представитель правительства Мод Брежон.

Она также сообщила, что из 30 тысяч кондиционеров для больниц, о которых объявил премьер-министр, шесть тысяч «уже доставлены и установлены». «Остальные поступают постепенно» — в зависимости от заявок, заверила она.

Ряд ассоциацией и политических оппонентов нынешнего правительства заявляют, что власти реагируют с большим опозданием. «Правительство реагирует на ситуацию, а не действует на опережение — точно так же, как и все правительства со времен волны жары 2003 года», — сказал Ян Ланье, глава благотворительной ассоциации Les Petits Frères des Pauvres, борющейся с изоляцией пожилых людей.