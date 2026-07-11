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Депутаты отказались от прибавки к зарплате 0 21

В мире
Дата публикации: 11.07.2026
Deutsche Welle
Изображение к статье: Бундестаг

Бундестаг

Парламентариям придется и дальше жить на 11 800 евро в месяц.

Бундестаг в 2026 году из-за сложной экономической ситуации в ФРГ отказался от предусмотренного законом повышения окладов всем 630 депутатам. Законопроект, разработанный ХДС, ХСС и СДПГ, был одобрен единогласно.

С 1 июля зарплаты всех 630 депутатов должны были поднять примерно на 500 евро в месяц - до 12 330 евро. Но парламентарии решили: время своим примером показать готовность затянуть пояса.

"В напряженной бюджетной и экономической ситуации необходимо проведение структурных реформ, которые неизбежно повлекут за собой дополнительную нагрузку на граждан", - заявили правящие фракции. По мнению депутатов, им следует "внести свой вклад в экономию".

Рост зарплат депутатов по закону от 2014 года привязан к повышению номинальных доходов граждан Германии. Поэтому во время пандемии в 2021 году зарплаты депутатов снизились - вслед за доходами немцев. А в 2020-м депутаты из-за пандемии сами отказались от повышения зарплат. В прошлом году выплаты парламентариям были увеличены примерно на 600 евро в месяц, - сообщает Deutsche Welle.

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#зарплата #депутаты #экономика #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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