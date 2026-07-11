Жители приграничных районов Нидерландов все чаще ездят в Бельгию за более дешевым бензином и возвращаются не только с полным баком, но и с канистрами топлива. Однако пожарные предупреждают: такая экономия может привести к опасным последствиям, даже если формально закон не нарушен.

Для многих автомобилистов из нидерландской провинции Зеландия поездка в Бельгию за более дешевым бензином стала привычным делом. Некоторые водители везут домой не только полный бак, но и несколько канистр с топливом, передает NOS.

«По-другому не получается», — рассказал один из автомобилистов телекомпании Omroep Zeeland, закрывая багажник, в котором стояли две наполненные бензином канистры.

По его словам, он понимает, что перевозить бензин небезопасно, однако считает это единственным способом сэкономить.

Закон разрешает, но с условиями

В Нидерландах перевозка бензина в автомобиле не запрещена. Согласно действующим правилам, водитель может перевозить до 240 литров топлива, если соблюдены требования безопасности.

Канистры должны быть предназначены именно для хранения топлива, не иметь повреждений и протечек, а также быть надежно закреплены, чтобы не перемещаться во время движения.

За нарушение этих требований полиция может выписать штраф.

Почему пожарные против?

Даже если все правила соблюдены, перевозка бензина остается потенциально опасной, предупреждают специалисты.

Эксперт по опасным веществам Алекс ван Дейк отмечает, что угрозу представляет не только сам бензин, но и его пары.

«Если долго находиться в помещении, где ощущаются пары бензина, человек начинает испытывать сонливость и теряет концентрацию. Во время поездки за рулем это особенно опасно. Кроме того, пары могут вызывать головную боль», — объяснил он.

По его словам, в случае возгорания автомобиля наличие канистр с бензином значительно осложняет ситуацию.

Пожарные, прибывая на место, ориентируются на расположение штатного топливного бака конкретной модели автомобиля. Однако дополнительное топливо, находящееся, например, в салоне или на пассажирском сиденье, делает распространение огня более быстрым и менее предсказуемым.

Как перевозить бензин безопаснее?

По мнению Алекса ван Дейка, лучший способ транспортировки бензина — вовсе отказаться от перевозки топлива в канистрах.

«Лучше всего оставить бензин там, где ему и место, — в топливном баке автомобиля», — подчеркнул эксперт.

Если же перевозка все-таки необходима, пожарные рекомендуют ограничиться небольшим количеством топлива и размещать канистры вне пассажирского салона, надежно закрепив их.

Экономия на топливе может показаться привлекательной, особенно при заметной разнице в ценах между странами. Однако специалисты напоминают, что даже законная перевозка бензина требует строгого соблюдения мер безопасности, поскольку в экстренной ситуации дополнительные канистры с горючим способны существенно увеличить риск для водителя и пассажиров.