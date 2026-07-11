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«Я оставил инструкции на случай моего убийства» 0 117

В мире
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дональд Трамп

Дональд Трамп

Дональд Трамп рассматривает и самый плохой сценарий.

Трамп раскрыл «инструкции» на случай своего убийства, - сообщает RTVI US.

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью газете New York Post, что пригрозил Ирану бомбардировками невиданного ранее масштаба в случае, если он будет убит в результате организованного Тегераном покушения. Так он прокомментировал слухи о том, что власти Израиля якобы уведомили Белый дом об этой опасности.

Трамп подчеркнул, что Иран «уже давно» хочет его смерти:

«Я давно в их списке. Вот с чем мы имеем дело. Единственное, что я могу сказать — я оставил инструкции. Если что-то случится, мы просто разбомбим их беспрецедентным образом».

Как добавил в шутку президент, он надеется, что по нему «будут скучать». В тот же день, 10 июля, представитель президентской администрации сообщил CNN, что Белый дом проводит модернизацию входной двери с целью повышения безопасности комплекса.

📸: AP Photo/Emrah Gurel

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#Иран #Израиль #Дональд Трамп #безопасность #белый дом #политика
Автор - Абик Элкин
Редактор: Абик Элкин
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