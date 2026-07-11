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Япония уже подсчитывает ущерб, Китай эвакуирует миллионы: тайфун «Бави» продолжает наступление 0 33

В мире
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тайфун "Бави"

Власти Китая эвакуировали около 1,8 миллиона жителей из-за приближения тайфуна «Бави». Несмотря на то что циклон постепенно теряет силу, синоптики предупреждают: проливные дожди могут вызвать масштабные наводнения и оползни. Стихия уже нанесла ущерб Японии и другим островам региона.

На востоке Китая около 1,8 миллиона человек были эвакуированы в связи с приближением тайфуна «Бави». По прогнозам синоптиков, в воскресенье утром по местному времени стихия достигнет побережья в районе города Вэньчжоу — крупного портового центра с населением около 10 миллионов человек.

По данным китайских государственных СМИ, в прибрежной провинции Чжэцзян были эвакуированы более 1,7 миллиона жителей, еще около 100 тысяч человек покинули свои дома в соседней провинции Фуцзянь.

Хотя тайфун постепенно ослабевает, он по-прежнему представляет серьезную угрозу из-за сильных дождей, которые могут привести к масштабным наводнениям и оползням.

До подхода к Китаю «Бави» уже обрушился на южные японские острова и нанес ущерб американскому острову Рота недалеко от Гуама.

На островах префектуры Окинава скорость порывов ветра местами достигала почти 200 километров в час. На острове Исигаки сильный ветер разносил обломки по улицам, а суда в порту получили повреждения. Тайфун сопровождался мощными ливнями.

Из-за непогоды на Исигаки без электроснабжения остались около 24 тысяч домохозяйств. Было прекращено паромное сообщение и отменено 345 авиарейсов. Остров считается одним из популярных туристических направлений Японии.

Хотя тайфун не пройдет непосредственно над Тайванем, власти острова также приняли меры предосторожности. Наибольшую опасность представляют проливные дожди, особенно в горных районах.

Из наиболее опасных зон Тайваня эвакуировали около 14 тысяч человек. Кроме того, были отменены сотни авиарейсов, сокращено движение скоростных поездов, а почти во всех городах объявлен дополнительный выходной день в связи с ожидаемой непогодой.

Последствия стихии ощущаются и на Филиппинах. Хотя тайфун не затронул страну напрямую, он усилил сезонный муссон. По сообщениям местных СМИ, жертвами вызванных непогодой оползней и наводнений стали не менее 17 человек.

Власти стран Восточной Азии продолжают готовиться к прохождению тайфуна и предупреждают население о сохраняющейся опасности. Основную угрозу теперь представляют не столько ураганный ветер, сколько проливные дожди, способные вызвать новые наводнения, оползни и перебои в работе транспорта и коммунальных служб.

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#Япония #эвакуация #Китай
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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