Специалисты Института Русистики назвали пять самых длинных слов, длина которых составляет от 29 до 55 букв. Эти гиганты встречаются в официальных документах, медицинских справочниках и патентных заявках.

Дореволюционный рекордсмен

Долгое время абсолютным лидером лингвисты считали слово «превысокомногорассмотрительствующий». В этом дореволюционном гиганте прячутся сразу 35 букв. Слово относится к старинной официально-деловой речи VIII и XIX веков. В те времена подобные громоздкие словесные конструкции чиновники использовали на письме как подчеркнуто почтительные обращения к важным государственным деятелям и высокопоставленным лицам.

С развитием современной науки и технологий в языке появились новые претенденты на рекорд. Например, в области медицины исследователи выделяют слово «водогрязеторфопарафинолечение», которое состоит из 29 букв и обозначает сложный комплекс курортных оздоровительных процедур. Немного обогнала его по длине «тифлосурдоолигофренопедагогика» — это слово из 30 букв официально называет важное научное направление специальной педагогики, которая помогает обучать детей со сложными нарушениями развития.

Современный рекорд

Однако настоящими рекордсменами по числу букв в русском языке традиционно остаются химические термины. Правила международной науки требуют, чтобы название любого сложного вещества максимально точно отражало его внутреннее строение и состав, поэтому такие слова неизбежно разрастаются до огромных размеров. Среди известных примеров ученые называют наименование «гидразинокарбонилметилбромфенилдигидробенздиазепин», которое насчитывает ровно 50 букв.

По данным современных лингвистических исследований, самым длинным официально зафиксированным словом на сегодняшний день признали термин «тетрагидропиранилциклопентилтетрагидропиридопиридиновые». Этот монстр содержит 55 букв. Специалисты обнаружили его в тексте официального патента на новое уникальное химическое соединение.

Эксперты Института Русистики добавляют, что теоретически длина слов в нашем языке может быть бесконечной, если начать складывать сложные числительные или технические понятия. По этой причине филологи не берут в расчет вымышленные примеры, а учитывают только реально зафиксированные слова из словарей, патентов и авторитетных научных публикаций.